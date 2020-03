ANGI: Strumenti digitali e Opportunità Social. Ne parla il nostro esperto Christian Tosolin

Christian Tosolin, Social Media Manager del Comune di Trieste, nonché membro del comitato scientifico ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, nel suo intervento invita i giovani a procurarsi una buona formazione relativa alle competenze digitali, consiglia di approfittare di questo periodo di forzata inattività in casa, per approfondire le proprie conoscenze digitali, magari con l’ausilio di piattaforme gratuite come quella di Solidarietà Digitale dove molte aziende mettono a disposizione gratis i propri strumenti e software.

L’esperto invita i ragazzi a formarsi una solida base dal punto di vista digitale per farne successivamente un vero e proprio business, e in futuro potersi costruire una professione nel mondo del digitale.

Inoltre invita i giovani a stabilire delle reti, delle connessioni, come specificato anche nel Manifesto Angi, per poter creare una rete di contatti e per farsi conoscere.

Questo è il momento di provare a realizzare i propri sogni: i giovani possono provare a diventare quello che desiderano: giornalisti, blogger, youtuber.

C’è ancora molto spazio nel mondo del digitale. Quindi bisogna abbandonare l’uso dei social che per consuetudine vengono utilizzati in maniera frivola per il tempo libero, e sviluppare invece una competenza che possa portare un domani a fare dell’utilizzo dei social una professione, un business.

Finita l’emergenza ci sarà un grosso rilancio dell’economia: bisogna farsi trovare preparati alle future occasioni di lavoro.