ANGI: Tutela e difesa dei consumatori nella fase di lockdown. Racconto di Ivan Marinelli

Ivan Marinelli, Presidente dell’Associazione europea consumatori indipendenti e membro del comitato scientifico ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, ha raccolto l’invito di ANGI per parlare del momento di ripresa delle attività dopo la fase di lockdown e naturalmente fa accenno alla sua esperienza in campo di tutela e difesa degli interessi dei consumatori.

L’esperto, nell’ambito di questa realtà che inquadra nel più vasto sistema dei consumatori europei, fa un bilancio delle attività della sua associazione affermando che è soprattutto grazie all’intelligenza artificiale e al machine learning che ha tenuto il confronto anche con giganti dell’industria e del commercio che sicuramente hanno molto potere e altrettante tecnologie avanzate.

Insomma, grazie alla tecnologia anche loro hanno potuto difendere gli interessi dei consumatori portando nelle loro missioni strumenti sempre più importanti, innovativi e automatizzati.

Ivan Marinelli, si descrive ottimista per natura, ma non ritiene che i consumatori italiani usciranno migliorati da questa crisi, sarebbe utopistico dirlo, tuttavia resta pronto ad affrontare le nuove difficoltà e le nuove sfide che questa fase porterà nella difesa dei consumatori, dalla più semplice pratica individuale come il rimborso di un biglietto aereo, fino a contratti e negoziazioni molto più complesse.

Marinelli si dichiara pronto a difendere consumatori in ogni ambito e per ogni necessità sempre e soprattutto in questa fase dove nuovi sistemi e equilibri si stanno assestando molto velocemente.