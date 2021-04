ANGI webinar: la politica per innovare

Straordinario successo di pubblico e di contenuti il webinar promosso da ANGI e dalla Università LUM School of Management in merito alla promozione del executive master targato ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

Nell’appuntamento digitale di oggi si è parlato di come la politica, seguendo determinate logiche possa generare innovazione.

lo si è fatto raccontando parlando di:

1. Intelligenza Artificiale

2. Open Innovation

3. Comparto Fintech

4. Governance

Un messaggio legato al cambiamento radicale della formazione e come e perchè si parta da quelli che Angi ritiene 5 ministeri chiave, per dare il primo impulso al cambiamento. Questo è quanto si apprende all’interno del Executive Master Politics and Innovation for Next Generation nato in collaborazione tra la School of Management della LUM e l’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

l’1 Aprile si è per l’appunto raccontato delle esperienze che hanno dato vita al cambiamento e di come il Master si sviluppa per portarle nelle mani di innovatori e politici. Si è evidenziato come Politica e Innovazione possano coesistere, anzi come si trasformano nella chiave di successo dell’ecosistema Paese.

Il dettaglio del programma di coloro che sono intervenuti.

Apertura Istituzionale:

Fabio Biccari – Owner Dfarm Digital Transformation Factory | Managing Director Milano ANGI | Direttore Executive Master EMPOIN

Gabriele Ferrieri – Forbes 100 under 30 | President ANGI | Young Entrepreneur iCarry.it

Racconteranno la loro visione nella formazione del master i docenti:

Enrico Borghi – Delega alle Politiche per la sicurezza del PD

Avv. Vincenzo Carbone – Docente Diritto Tributario Internazionale e Disciplina Doganale

Mariarita Costanza – CEO e CoFounder Everywhere TEW

Fabio Moioli – Head Consulting & Services @Microsoft | Forbes Tech Council | Faculty @Harvard, SingularityU, MIP | Artificial & Human Intelligences | AI TEDx

Sara Noggler – CEO Polyhedra & Pubblic Affairs San Marino Innovation

Fabio Viola – Gamification Designer e Autore “L’arte del Coinvolgimento”