In arrivo la seconda edizione del #CiùCiùHack!

Dopo il successo dello scorso anno, il 9 e 10 Novembre 2019 torna ad Offida (provincia di Ascoli Piceno) Ciù Ciù Hack, l’hackathon dedicato al mondo del vino con l’obiettivo divalutare nuove idee in grado di facilitare l’esperienza di gestione e vendita del vino.

Iniziativa patrocinata dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

La prima novità di quest’edizione è la nascita di Ciù Ciù Tenimenti Bartolomei, startup nata per valorizzare l’impegno e la tradizione vinicola delle cantine Bartolomei e costituita daquattro storiche aziende: Ciù Ciù (Marche), Villa Barcaroli (Abruzzo), Vini Berretta

(Toscana), Feudo Luparello (Sicilia).

I partecipanti al Ciù Ciù Hack avranno 48 ore di tempo, dalle 9:30 del sabato alle 18:00 della Domenica, per organizzarsi in team di 3-5 persone e ideare soluzioni digitali rivolte al mondo HO.RE.CA (enoteche, ristoranti, hotel, winebar etc).

La competizione si pone due obiettivi fondamentali:

● incrementare il fatturato attraverso nuove modalità di vendita del vino;

● ridurre i costi della gestione della rete vendita di Ciù Ciù Tenimenti Bartolomei.

Le migliori soluzioni verranno premiate con buoni Amazon del valore complessivo di 3.500 euro e avranno la possibilità di avviare collaborazioni con l’azienda e i partner dell’evento.

È possibile candidarsi al Ciù Ciù Hack compilando l’apposito form. To Be Srl, partner organizzativo dell’hackathon, selezionerà 50 partecipanti valutando le esperienze professionali (CV e profilo LinkedIn) di ogni candidato.

Gli hashtag ufficiali di riferimento per seguire la competizione sono #CiùCiùHack e #CiùCiùTenimenti.