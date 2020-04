Associazione Green Atlas, al via il primo incontro online ai tempi del Coronavirus

L’associazione Green Atlas non ha lasciato che il divieto di uscire di casa fermasse le loro attività ed il loro desiderio di accomunare la gioventù romana su temi come solidarietà, comunità ed ecologia.

Oggi alle 19 inizierà il primo di una serie di incontri online, in cui ci si potrà confrontare con professionisti ed esperti su una varietà di tematiche. L’obiettivo di questi incontri è offrire spunti di riflessione e stimolare il dibattito su tematiche importanti dalla scienza alla psicologia, dall’ambientalismo alle relazioni internazionali.

Il tema dell’incontro di oggi è “Gli Effetti della Quarantena”, un viaggio attraverso cosa accade al cervello da un punto di vista chimico e biologico, a cosa succede alla nostra psyche, guidati dalla psicologa Dott.ssa Paola Contardi. La partecipazione è gratuita, basta scaricare l’applicazione “Zoom” ed accedere tramite il link della conferenza che verrà reso disponibile da Green Atlas sui suoi canali social. L’incontro comincerà alle 19 e durerà un’oretta.

Green Atlas è una associazione di volontariato nata per dare voce alla gioventù di Roma contro il degrado che affossa la città. I giovani, tutti under 25, si cimentano in attività di pulizia di parchi ed aree pubbliche, solidarietà, come raccolte alimentari e la distribuzione di pasti per i senzatetto, ma si distinguono anche per il loro aspetto istituzionale. L’associazione infatti è attiva promotrice della ricerca scientifica e del rapporto dei giovani con le istituzioni.

“Crediamo in un ruolo primario dei giovani nella cura della nostra città e vogliamo essere la dimostrazione che il cambiamento parte da noi, con in contributo di tutti indipendentemente da quanto sia piccolo”, riassume il Presidente Alessandro Fornaciari. “La paura e l’isolamento non possono fermare il nostro sogno. Il nostro primo obbiettivo è quello di assistere i più bisognosi, in questo momento di grande crisi è l’Italia intera ad avere bisogno di aiuto. Grazie a queste conferenze, ci auguriamo, di portare un sorriso a chi partecipa e ad essere d’aiuto per affrontare al meglio questa fase della nostra esistenza.”

Trovate Green Atlas su Instagram: @greenatlas.official