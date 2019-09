Atac: per controllore arrestato sanzione esemplare

Roma – “In relazione alla notizia dell’arresto di un verificatore Atac, l’azienda seguira’ con la massima attenzione la vicenda. I fatti denunciati sono assolutamente non tollerabili e qualora le accuse fossero confermate, l’azienda adottera’ una sanzione esemplare, commisurata alla gravita’ del comportamento, che non rende giustizia al grande lavoro quotidiano dei verificatori e agli importanti risultati ottenuti”. Cosi’ in un comunicato Atac.