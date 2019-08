Atac: a luglio oltre 17mila sanzioni contro evasione

Roma – Proseguono i risultati positivi di Atac nella lotta all’evasione tariffaria. A luglio 2019 l’azienda ha controllato 288.717 passeggeri (pari a 9.000 al giorno), il 57% in piu’ rispetto allo stesso mese del 2018 ed ha elevato oltre 17.000 multe (17.332), il 35% in piu’ rispetto allo stesso mese del 2018. I risultati di luglio confermano il trend di miglioramento che prosegue ormai da diversi mesi. In particolare, nei primi sette mesi del 2019 sono stati controllati oltre 2 milioni e 200 mila passeggeri, il 36% in piu’ rispetto allo stesso periodo del 2018, e sono state elevate oltre 134 mila multe, il 42% in piu’ rispetto al periodo Gennaio-Luglio dell’anno scorso. Anche sul versante dei pagamenti dei verbali entro i primi 5 giorni si conferma il notevole miglioramento favorito dalla dotazione alle squadre di verifica di pos per il pagamento tramite carte elettroniche. A luglio 2019, infatti, gli importi derivanti dal pagamento delle sanzioni entro i cinque giorni sono piu’ che raddoppiati (+112%) rispetto allo stesso mese del 2018. Complessivamente, nei primi sette mesi del 2019 i verbali pagati entro i primi cinque giorni sono cresciuti del 125% rispetto allo stesso periodo del 2018. Cosi’ in un comunicato Atac.