Atac: su Metro B nessun guasto, solo azionamento improprio arresto

Roma – Non e’ stato un guasto ma un probabile azionamento improprio del pulsante di arresto a provocare il blocco di una scala mobile alla stazione Eur Magliana, di cui a notizie di stampa. I tecnici, intervenuti immediatamente, non hanno riscontrato malfunzionamenti e l’impianto e’ tornato regolarmente in funzione. Il personale Atac ha subito soccorso un passeggero caduto dopo il blocco dell’impianto e rimasto lievemente ferito. Cosi’ in un comunicato Atac.