Baglio-Mannarino: caos nei Municipi, servizi anagrafici bloccati

Roma – “Servizi anagrafici bloccati in tutta la citta’ e conseguente inevitabile caos in ogni municipio della citta’. Cittadini infuriati e dipendenti comunali esasperati. Ecco cosa sta succedendo in queste ore nella capitale d’Italia. È lo stesso sito del Comune di Roma che annuncia sull’homepage: ‘Si avvisa l’utenza che, per problemi tecnici sul sistema informatico della popolazione di Roma Capitale, persistono difficolta’ che non consentono la regolare erogazione dei servizi demografici. Al momento e’ disponibile esclusivamente l’erogazione dei certificati on-line. Sono in corso le attivita’ tecniche finalizzate ad assicurare il completo ripristino dei servizi’. In pratica, a quando apprendiamo dagli addetti allo sportello nei municipi, il blocco e’ scattato venerdi’ pomeriggio e la situazione non tornera’ alla normalita’ prima di giovedi’. In piena estate, con cittadini che devono rinnovare i documenti prima della partenza e dipendenti in ferie a rotazione, e’ facile immaginare la situazione di collasso. E anche quando la situazione tecnica sara’ risolta, restera’ un grande arretrato da smaltire. Presenteremo un’interrogazione urgente per chiedere alla Giunta Raggi le dovute spiegazioni su questo caos e per sapere quali decisioni l’amministrazione comunale ha intenzione di adottare per velocizzare i procedimenti anagrafici da mesi in affanno”. Lo dichiarano in una nota la consigliera comunale Pd Valeria Baglio e il consigliere Pd del Municipio VIII di Roma, Claudio Mannarino.