Be Brave; un sogno per le bambine

Lo sport rappresenta un mondo in crescita. Nella società odierna, soprattuto nel mondo del calcio, ogni bambino sogna di calcare i grandi palcoscenici della seria A.

E le bambine ?

Siamo andati alla scoperta di un progetto che rende le giovani future calciatrici protagoniste; di che sto parlando ? La risposta sta nel Be Breve.

A raccontarci il progetto sopra citato abbiamo intervistato Arianna Pomposelli, giocatrice di calcio a 5 attualmente militante nel campionato di serie A con la compagine del Kick Off femminile nonché giocatrice della Nazionale Italiana.

Ciao Arianna

Com’è nato questo progetto ? Perché si chiama be brave? E perché hai deciso di farlo itinerante ?

“ É nato un pomeriggio in cui mia nipote Noa, che ora ha 5 anni, mi ha detto: “zia io voglio giocare a calcio con altre bambine”; allora ho pensato di creare qualcosa che potesse unire tutte le bimbe appassionate di questo sport che spesso si trovano ad essere “l’unica femmina tra tanti maschi”.

Essere una ragazza che gioca a calcio non é facile. Il calcio, come il calcio a 5, ed altri sport, sono considerati prettamente di genere maschile. Questo stereotipo crea non pochi problemi alle bambine che provano ad avvicinarsi al calcio. Si chiama Be Brave esattamente per questo motivo perché, per coltivare le proprie passioni ci vuole coraggio e un pò di sana ribellione a tutto ciò che é convenzionale.

“Sii coraggiosa, scegli di essere chi vuoi e di praticare lo sport desideri”.

Ho deciso di farlo itinerante per dare la possibilità a tutte le bambine d’Italia di accedervi facilmente”.

Il tuo progetto è sempre in crescita infatti nell’ultimo evento organizzato nella Capitale, hai introdotto il tuo primo libro con l’omonimo titolo…ci vuoi raccontare di cosa si tratta ?

A cosa mira il “Be Brave” libro ?

”Il 27 dicembre del 2019 é uscito Be Brave libro.

Questo progetto illustrato per bambini, lancia un messaggio ben preciso. È la mia storia ma in realtà quella di ognuna di noi. La storia di una bambina che voleva giocare a calcio e che grazie alla sua famiglia e al coraggio di cui parlavamo prima ha trovato la strada per inseguire il suo sogno.

Il progetto prende le basi dall’idea di fondo che, se qualcosa può cambiare bisogna farlo a partire dalle bambine, perché è lì che si può piantare un seme per progredire e migliorarsi, per ribaltare pregiudizi e stereotipi e infine per imparare un nuovo modo di essere donne nello sport”.

Se dovessi scegliere un’autorità a cui far leggere questo testo, chi sceglieresti e perché ?

“Non lo metterei nelle mani di un’autorità ma lo darei a ogni bambina affinché possa sentirsi libera di scegliere chi essere, a prescindere dal vestito che la società vuole cucirgli addosso!

Insegnare ad ognuna di loro che se da grandi vogliono fare “ la calciatrice” va benissimo e nessuno può ridere di questo”.

Liliana Nicoletta