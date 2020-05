“Bicibicitalia” arriva su Amazon Prime per riscoprire l’Italia in bici

“C’è tempo per ogni cosa” diceva il celebre inventore Thomas Alva Edison e così dopo essere rimasto chiuso nel cassetto per un po’, approda su Amazon Prime Video “Bicibicitalia”, un viaggio avvincente tra le bellezze del paesaggio italiano in bici, un tour delle regioni italiane in compagnia di Federico Perrotta e Valentina Olla, una coppia sia sul set che nella vita.

Il progetto nasce dall’intuizione di Stefano Gabriele, regista televisivo e cinematografico romano, titolare di Framexs Multimedia che, si è affidato all’autore Berardino Iacovone, noto personaggio web e frontman dei The CereBros, oltre che autore televisivo e teatrale.

Il viaggio dei protagonisti non è solo alla riscoperta delle bellezze più nascoste del nostro Paese, ma è anche una scoperta delle persone che mantengono viva questa bellezza, persone comuni, ma anche esponenti delle istituzioni ed ospiti illustri in rappresentanza delle proprie regioni di appartenenza come Biagio Izzo, Veronica Maya, Arianna Ciampoli, Uccio De Santis, Francesco Moser ed Enrico Lo Verso, solo per citarne alcuni. In particolare nel Lazio, a Sermoneta, Giardini di Ninfa; oltre a Parco di Veio ed Isola Farnese con la presenza di Pino Insegno.

L’idea di fondo come spiega il regista Gabriele “è quella di raccontare il nostro meraviglioso Paese, soprattutto nelle sue aree meno sfruttate e conosciute, attraverso un mezzo di trasporto ecologico, salutare e fruibile per tutti: la bicicletta. Non una bicicletta sportiva o estrema ma una bici adatta a tutti, alle famiglie, ai ragazzi e agli anziani”.

Per Berardino Iacovone “è stata un’esperienza straordinaria sotto ogni punto di vista, umano, professionale ed artistico. Abbiamo il lusso di vivere in Italia, non accorgersene è un peccato mortale. I turisti di tutto il mondo ‘invidiano’ le nostre bellezze e la nostra varietà artistica e culturale. Spero che la nostra trasmissione, soprattutto in questo periodo storico, sia da stimolo per noi tutti a metterci in moto, anzi… in bicicletta, e pedalare alla (ri)scoperta della nostra terra.”

La produzione del programma è targata Format srl e il produttore è Mauro Venditti che ha creduto nel progetto investendo in esso uno sforzo non indifferente: la troupe di 16 persone infatti si è mossa in tutta Italia nell’arco di due stagioni per un totale di 40 puntate.

Oggi più che mai, dopo mesi di lockdown, con le attività ferme e l’umanità in stand by, la nostra Terra ha ripreso a respirare e ci siamo resi conte di quanto sia impattante la nostra presenza su questo Pianeta.

“Bicibicitalia” ha quindi trovato la sua ‘ora esatta’ e vuole essere anche uno stimolo a non gettare al vento gli insegnamenti di questi mesi, in cui abbiamo capito che cambiare si può e si deve, per rispetto dell’ambiente, di noi stessi e della nostra casa Terra.