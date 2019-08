Bilancio Ama 2017 verso ok: chiuderà in rosso

Roma – Il bilancio di esercizio 2017 di Ama chiudera’ in rosso (molto probabilmente non di poco) ma l’azienda e’ sana e solida. È la sostanza di quanto ha riferito il presidente della municipalizzata dei rifiuti di Roma, Luisa Melara, durante la riunione della cabina di regia con i sindacati e il Comune, per il quale nella parte finale dell’incontro era presente anche la sindaca Virginia Raggi. “In relazione alla situazione finanziaria la presidente Melara comunica che il bilancio al 31 dicembre 2017 sara’ portato all’approvazione del Cda nel corso della prossima settimana e che l’aspetto rilevante delle risultanze e’ quello relativo agli indici economici, patrimoniali e finanziari che risultano essere tutti positivi, al di la’ del risultato d’esercizio- si legge nel verbale di incontro- La presidente Melara, quindi, sottolinea come l’azienda risulti dunque in sostanziale equilibrio”.