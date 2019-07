Bordoni: alberi reggeranno a temporale estivo?

Roma – “Anche Roma attende il maltempo che sta colpendo il Centro-Nord con non poca violenza, quello che ci chiediamo e’ se gli alberi terranno a questo temporale estivo. Molti arbusti, che erano stati attenzionati, sono precipitati anche sotto la calura estiva, e questo ci preoccupa. Lo stato di abbandono del verde pubblico romano e’ sotto gli occhi di tutti e anche in questo caso, come per i rifiuti, non si agisce e si aspetta che ci pensi qualcun altro”. Cosi’ Davide Bordoni consigliere capitolino e capogruppo di Forza Italia in Campidoglio.