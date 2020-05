Botteri – Striscia la Notizia. La Hunziker scivola su una buccia di vagina

Certo non ci aspettavamo che una donna prendesse le difese di un’altra donna. Non tout court almeno. E che fosse una donna a lanciarsi in un siparietto caricaturale nei confronti di un’altra donna, in fondo, non ci stupisce.

Alcune hanno calcato sulla parodia per mettere in ridicolo altre donne con lo scopo di far ridere gli uomini. Ne hanno fatto un “uso strumentale di genere” per puro esercizio commerciale.

Altre, invece, dotate di estro impavido, hanno saputo calare esse stesse in questo gioco ironico e amaro, con lo scopo di colpire gli stereotipi culturali e le discriminazioni di genere. In un commento al monologo “Tutta casa, letto e chiesa”, Franca Rame, nel mostrare quanto noi donne fossimo penalizzate anche sulla scelta dei vocaboli che ci rappresentano, scrisse “Mi son rotto una gamba, scivolando su una buccia di vagina!”

Il fatto in questione, quello che ha come protagonista la corrispondente Rai da Pechino Giovanna Botteri e come oggetto la forma estrema dell’ironia e della parodia, riguarda l’irrisione, il giudizio e l’offesa sul suo look da parte dei social network. Si tratta di body shaming ossia della derisione becera e offensiva per come siamo, per il nostro corpo, per il nostro abbigliamento, per i nostri capelli.

Su questa pratica violenta, che ha riguardato in quest’ultimo periodo, appunto, la giornalista Botteri, hanno espresso il loro sostegno le Commissioni Pari Opportunità di Fsni, l’Usigrai, l’Odg nazionale, “Giulia Giornaliste” oltre che Laura Boldrini, Gianrico Carofiglio, Monica Cirinnà, Rula Jebreal.

E, alla luce di questa orribile vicenda, cosa pensa di fare Striscia la Notizia?

Ispirata da questo attacco stigmatizzante allo stile della Botteri, giudicato dai marioli da tastiera non conforme agli standard televisivi, manda in onda nella puntata del 28 aprile un demenziale siparietto con immagini e giochetti linguistici della Hunziker (voce fuori campo del servizio) che inducono a credere che la giornalista in questione latiti in quanto a igiene personale e cura del proprio corpo.

La sana capacità di immedesimazione, e quella di saper vestire i suoi stessi panni, cioè quelli di showgirl impegnata contro la violenza sulle donne nella onlus “Doppia Difesta”, è scivolata proprio su quella “buccia”.

Non che essere donna equivalga a possedere la giustezza della lotta contro la discriminazione di genere, certo, o contro la violenza sulle donne, ci mancherebbe. Con questa ci si nasce, ci si cresce, e ti monta dentro fino a diventare una causa da ‘coltello tra i denti’ per tutta la vita. Se non ce l’hai, perché ti manca quella sensibilità lì, quella della sorellanza, allora non basta sostenere una onlus per ottenere il sigillo di donna impegnata nella lotta contro gli stereotipi, gli abusi, le discriminazioni, la subalternità, l’essere cosa tra le cose, il dover dimostrare 100 per essere considerata 50.

Ed è soprattutto nel video, quello trasmesso dopo le polemiche, che la presentatrice di Striscia tocca l’apice dell’annichilimento. La Hunziker tenta la strada della maestrina impavida. Ci bacchetta per non aver compreso la sofisticata arringa in difesa della Bottero ideata da Striscia la Notizia e interpretata magistralmente da lei medesima, e per aver messo in dubbio la genuinità “dei toni di Striscia”.

“Si è alzato un polverone incredibile di una fake news totale” dice la Hunziker, “cioè dicono che noi abbiamo offeso pesantemente una giornalista che si chiama Giovanna Botteri”. Prosegue, “Noi di Striscia abbiamo mandato in onda un servizio A FAVORE di questa giornalista, dicendo che tanti media e tanti social l’hanno presa in giro per il suo look, e invece noi prendiamo atto che si è fatta un’ottima, una bellissima messa in piega”. “Cerchiamo di andarle a vedere le cose prima di accusare” conclude.

Fare ironia sull’ironia è una pratica alla quale ha accesso solo chi possiede livelli insoliti di ragionamento e di conoscenza del linguaggio profondo. Chi, invece, non li possiede rischia di fare, come in questo caso, ironia sulla derisione. E questa, a differenza della prima, è una pratica che si addice solo a chi scivola su una buccia di vagina.

Elena Martinelli