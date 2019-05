Breakfast Point apre la campagna di equity crowdfunding su Optart.it

Si tratta di una start up innovativa che ha già incuriosito il mercato del food-tech. Pensata da due ex commerciali inseriti nel mondo delle vendite del segmento Bar, Caffetteria e Pasticceria Breakfast Point è l’app che mancava per completare la digitalizzazione del mercato del food.

I grossi players hanno concentrato i loro obiettivi sulla ristorazione sul food delivery generando una serie di servizi similari. Breakfast Point si inserisce in questo segmento avendo come peculiarità importante la scelta, invece, del pasto più importante per cominciare al meglio la giornata. Luogo principale il Bar e la Pasticceria con l’offerta classica di caffè, cappuccio e brioche.

Ma ciò che può sembrare scontato è che la colazione fuori casa possa esaurirsi solo in questa tipologia di referenze. In realtà in questi ultimi anni le tendenze salutistiche e l’attenzione al cibo ha generato esigenze e richieste di mercato differenti. A questo vanno sommate le intolleranze e la ricerca, sempre crescente, di prodotti tipici da parte dei numerosi turisti provenienti dall’estero.

L’interfaccia dell’app è semplicissima ed è regolata da filtri in grado di indirizzare l’utente direttamente a ciò che vuole consumare. La geolocalizzazione indica il bar, caffetteria e pasticceria più vicino e il gioco è fatto. L’utente può anche consultare la vetrina digitale per esplorare i servizi e l’offerta di referenze e bevande possedute dal punto vendita.

Dall’altro lato al Bar, Caffetteria e Pasticceria è dato uno strumento di marketing potente capace di lanciare la propria vetrina oltre i confini dello spazio attraverso il digitale. Tutto è pensato per raggiungere centinaia di migliaia di consumatori alla ricerca di colazioni su misura e adatte ai gusti e alle esigenze nutrizionali: notifiche push, proximity marketing, vetrina digitale, foto, loyalty card ditigale. Queste sono alcune delle funzionalità di Breakfast Point.

La start up per poter allargare il proprio servizio e raggiungere un mercato così ampio come quello in oggetto ha bisogno di capitali e, pertanto, lancerà mercoledì 17 aprile c.a. la propria campagna di equity crowdfunding. Per poter approfondire tale iniziativa basterà visitare il sito www.opstart.it.

Sulla piattaforma, autorizzata dalla CONSOB, che ospiterà l’offerta di Breakfast Point, si avrà l’opportunità di diventare soci della start up innovativa con un investimento minimo di 250,00€. Inoltre, essendo una società iscritta all’apposito registro delle start up innovative, l’investimento beneficerà di una detrazione fiscale del 40%, previa approvazione della legge di bilancio da parte della CE altrimenti comunque si rimarrà a 30% di detrazione.

Per i titolari di attività commerciali a cui Breakfast Point si propone di offrire il servizio è stato pensato un particolare benefit: con un investimento minimo di 500,00€ si potrà diventare non solo soci, ma anche fruitori del servizio gratuitamente per sempre e per tutte le eventuali funzionalità aggiunte in seguito.

Obiettivo minimo per concludere la raccolta è 50.000€. Un goal raggiungibile e un’opportunità anche per gli investitori attenti a questa tipologia di mercato che potrebbero salire su un progetto promettente come lo sono state tante app del settore food.