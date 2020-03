Breakfast Point l’APP che porta il bar a casa

Perché rinunciare al caffè e alla brioche del Bar? Perché non ordinare un buon aperitivo, oppure un ottimo cappuccino schiumato? Insomma perché rinunciare a quell’ottimo rito quotidiano della colazione? Perché fermarsi alla classica colazione italiana e non pensare ad ordinarne anche una colazione americana, vegana o gluten free? Insomma ce ne è per tutti gusti e tutte le esigenze.

E tu barista, perché non organizzare il tuo punto vendita digitalmente? Da oggi puoi farlo e puoi farti trovare dai tuoi clienti, oppure pubblicizzare la tua attività attraverso la tecnologia. Il COVID-19 non fermerà certo le abitudini e le necessità del mercato ma è importante superare questo momento cercando di riprogrammare il rapporto con i consumatori.

Grazie a Breakfast Point il tuo BAR può arrivare a casa delle persone. L’app permette agli utenti di consultare una vetrina digitale con la possibilità di poter ordinare ed, eventualmente pagare, direttamente ciò che si è richiesto.

Inoltre l’app offre una serie di opportunità di fidelizzazione che , se gestite, con creatività possono aumentare la visibilità e quindi nuovi clienti.

Notifiche push e punti virtuali sono le funzioni che possono incentivare gli ordini e aggiornare continuamente l’utente su sconti, offerte e promozioni.

L’app è disponibile sugli store ed è già attiva in diverse regioni d’Italia. Dall’inizio dell’emergenza la Start Up ha subito aperto il servizio premium in maniera gratuita.

“lo scopo principale di questa iniziativa è quella di attivare effettivamente quella solidarietà digitale di cui, in questo momento, i Bar, hanno realmente bisogno.”

Ha sottolineato il founder Vittorio Di Cunzolo. “Vogliamo omaggiare del nostro servizio tutte quelle attività che, purtroppo, sono chiuse a causa del COVID-19. È inutile, in questa fase, continuare a stare fermi e, pertanto in un’ottica di condivisione desideriamo metterci a disposizione supportando queste attività in un momento drammatico per tutti”.

Breakfast Point, è quindi, gratuita per tutti quei BAR, caffetterie e pasticcerie che da questa vicissitudine vogliono mettere a disposizione dei propri clienti un servizio innovativo e che li possa aiutare a fatturare in maniera diversa.

Per iscriversi il BAR può fare riferimento al sito web www.breakfastpoint.eu e poi accedere al profilo tramite l’app. Inoltre vi è un canale di supporto immediato tramite WhatsApp +393341783188 per qualsiasi necessità e/o approfondimento. Ovviamente sono disponibili anche i canali social Facebook, Instagram e Linkedin per potersi mettere in contatto con lo staff.

Che dire? Un’ottima opportunità per digitalizzare un settore ancora statico rispetto al mondo della ristorazione, invece, già avvezzo alle più conosciute app di food delivery.