Cagnoni (IEG): stop Borsa legato solo a condizioni mercato

“Per la giornata di domani, venerdì 7 dicembre, abbiamo convocato, l’Amministratore Delegato Ugo Ravanelli e io, in Fiera a Rimini, la tradizionale conferenza stampa di fine anno per presentare i dati di Italian Exhibition Group al 30 settembre e le previsioni dei risultati di tutto il 2018″ lo scrive in una nota Lorenzo Cagnoni, Presidente Italian Exhibition Group.

“Ci sarà quindi modo di apprezzare e valutare le nostre performances che, con un piccolo sforzo di memoria tutti possono ricordarlo, ci vedono – mi limito a risalire fino al 2014 – prima come Rimini Fiera e poi come IEG – leader nel panorama fieristico italiano per redditività.

Durante la conferenza stampa di domani, saremo anche aperti a rispondere a tutte le domande, perfino le più impertinenti, che dovessero riguardare una recente pagina della nostra Società.

La conferenza sarà poi l’occasione per approfondire le motivazioni del nostro ritiro dell’offerta finalizzata alla quotazione delle Azioni sull’MTA.

E’ peraltro una solenne sciocchezza tentare di addossare responsabilità individuali al nostro Amministratore Delegato, che ha lavorato invece, e lo dico con convinzione e determinazione, come meglio non si sarebbe potuto.

Quando una certa politica, e mi riferisco a dichiarazioni apparse oggi su alcuni giornali, tenta di applicarsi a questioni complesse rischia di denunciare una vocazione alla banalità e all’incompetenza.

Ribadisco che le vere e uniche ragioni del nostro ritiro dell’offerta stanno scritte nel comunicato diffuso ieri e riguardano l’inconsistenza di un mercato, o di una parte di esso, figlio impaurito del ciclo economico del Paese” conclude la nota.