Cancro, accordo Aifa-Novartis per il CAR-T – De Maria (Rete oncologica nazionale): – è il primo passo, entro l’anno via al progetto per cura

Ruggero De Maria, Presidente di ACC, la Rete Oncologica Nazionale fondata dal Ministero della Salute, ha espresso soddisfazione per l’accordo tra AIFA e Novartis che introduce la prima terapia CAR T in Italia.

«Ma questo – ha aggiunto – è solo il primo passo perché le applicazioni sono limitate alla leucemia linfoblastica acuta e al linfoma a grandi cellule della linea B. Alleanza Contro il Cancro sta coordinando un progetto nazionale sulle CAR T per poter curare altre neoplasie che inizierà entro il 2019 e coinvolgerà 16 Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico aderenti alla Rete»

Il progetto, finanziato dal Parlamento e coordinato dal Ministero della Salute, prevede la messa in funzione di officine farmaceutiche idonee allo sviluppo di terapie CAR-T e la loro applicazione alla cura di soggetti per i quali sono previste tali terapie e altri IRCCS già impegnati nel settore.

Il Ministero, avvalendosi di ACC, ha effettuato nei mesi scorsi la ricognizione degli Istituti aderenti alla Rete per individuare quelli impegnati nelle attività di ricerca inerenti le terapie CAR-T.