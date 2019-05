Career Day 2019: tutte le opportunità professionali nel settore della cosmesi

“Star today to build your tomorrow” questo è il claim scelto per il nuovo appuntamento con il Career Day 2019, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e che si terrà giovedì 16 maggio, presso la sede in Largo Francesco Vito, 1, Polo “Giovanni XXIII”, primo piano, dalle ore 9:30.

Anche questo anno, laureati e laureandi potranno incontrare e confrontarsi con aziende dei settori healthcare, cosmethology, pharma ed economics, per avere un primo contatto con il mondo lavorativo. Durante questa giornata di interscambio, si svolgerà un EVENTO SPECIALE, promosso da AIDECO (Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia) sul tema “IL RUOLO DEL COSMETOLOGO OGGI: LE OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI”, dove interverranno alcuni rappresentanti di settore: Leonardo Celleno e Alessandra Vasselli rispettivamente Presidente e Membro del Comitato Direttivo AIDECO, Federico Fumo (Laboratori Effe), Maria Catena Ingria (Farmacia IGEA, Roma).

L’evento sarà incentrato sulla gestione del prodotto cosmetico, la complessità della sua scienza, multidisciplinare e sempre più complessa, oltre che sul ruolo del cosmetologo (figura professionale di settore), essenziale lungo tutta la filiera del prodotto cosmetico, a supporto delle fasi produttive e post-produttive (ricerca e sviluppo, marketing, produzione, controllo qualità, logistica, distribuzione, area vendita, counseling cosmetico).

Considerato che il cosmetico è una categoria merceologica fortemente in crescita ed in fase di espansione, commercializzato in molti e diversi canali di vendita (profumeria, farmacia, grande distribuzione organizzata generica e specialistica, e-commerce) è ancor più di fondamentale importanza la presenza del cosmetologo come councelor, che possa indirizzare il consumatore verso una scelta consapevole e ponderata del prodotto a lui più indicato.

Gli interventi dell’evento volgeranno pertanto sull’importanza della figura del cosmetologo in azienda e del counseling cosmetico in farmacia.

“Il ruolo del cosmetologo oggi: le opportunità professionali”

Giovedì 16 maggio 2019| Polo “Giovanni XXIII”, primo piano | Aula 4 – ore 10:30