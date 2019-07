A Casa Donne arriva ‘A proposito di Eva’

Roma – ‘A proposito di Eva’, il Festival itinerante di lezioni pluridisciplinari e spettacoli teatrali che tocca 12 citta’ in tutta Italia, fara’ tappa alla Casa Internazionale delle Donne a Roma martedi’ 23 luglio per un evento ad accesso libero e gratuito. Interverranno all’incontro in programma dalle ore 17: lo storico Alberto Melloni, che parlera’ delle origini degli stereotipi di genere; la pastora battista, Lidia Maggi, con la relazione ‘Non sono la costola di nessuno, il mito della Genesi e le donne’; la giudice Paola Di Nicola, con il tema ‘Violenza contro le donne: quando il pregiudizio viene prima del giudizio’; e Maria Masi, coordinatrice della Commissione Pari Opportunita’ del Consiglio Nazionale Forense, che proporra’ una riflessione su ‘La forza della rete per prevenire, proteggere e punire’, le tre ‘P’ della Convenzione di Istanbul. Al termine del dibattito previsto il Reading di Mia Benedetta, ‘Rachele litiga con Dio’ di Stefan Zweig e con la voce narrante di Roberto Herlitzka. “Il progetto, promosso dalla Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII nell’ambito delle attivita’ volte alla prevenzione e al contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della Convenzione di Istanbul- si legge nella descrizione dell’evento su Facebook- e’ realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la Pari Opportunita’ con l’obiettivo di creare spunti di riflessione per affrontare a livello globale il problema della violenza e degli stereotipi di genere attraverso lezioni multidisciplinari che prevedono il coinvolgimento di figure di specialiste e specialisti del diritto, delle dottrine accademiche e dell’arte”.