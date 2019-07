C’era una volta Roma…“Roma delle Fate”

Si tratta dell’esperimento artistico-architettonico più audace intrapreso a Roma nel quale lo stile liberty, gotico, kitsch, barocco e medioevale, si fondono realizzando uno dei più caratteristici quartieri della capitale, il quartiere Coppedè.

Agli inizi del XX secolo, venne costruito tra la Via Salaria e la Via Nomentana, racchiusa tra Via Tagliamento, Via Arno, Via Adige e Corso Trieste, un nuovo quartiere progettato dall’architetto fiorentino Luigi Coppedè, da cui il quartiere ha preso il nome.

Fu realizzato al tempo del fasciamo dall’architetto il quale desiderava realizzare esperimenti fiabeschi nella creazione di un ponte tra l’incanto e lo stupore.

L’ingresso in stile fiabesco, è situato in via Doria e si presenta nella sua maestosità con un grande arco ornato da mascheroni e cavalieri medioevali, illuminato da un grandissimo lampadario in ferro battuto, che congiunge le due strutture principali del palazzo detto “Degli Ambasciatori”.

Entriamo nel cuore del quartiere e troviamo il Villino delle Fate, il Palazzo del Ragno e la Fontana delle Tartarughe, perfette rappresentazioni di un’arte stravagante che nei suoi particolari, vuole omaggiare attraverso simboli e personaggi, Firenze, Roma e Venezia, le tre grandi città italiane.

I Villini delle Fate raggiungono l’apice della fantasia architettonica.

Sul pavimento d’ingresso troviamo un mosaico rotondo con la scritta “I villini delle fate Neme, Melete, Aede”, in cui sono rappresentate tre fanciulle in abiti romani antichi.

La dimensione quasi fantastica di questo luogo suggestivo di Roma ha ispirato il regista horror Dario Argento che lo ha utilizzato come location di due tra i suoi più famosi lungometraggi: “Inferno” e “L’uccello dalle piume di cristallo”.

Respirando quest’atmosfera decisamente “fantastica”, vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un altro racconto della nostra Roma Scomparsa.

Isabella Alboini