C’era una volta Roma… “Santa Maria del Popolo”

Ci troviamo nel Rione Campo Marzio a Piazza del Popolo, ad ammirare uno splendido esemplare di architettura rinascimentale, la Basilica di Santa Maria del Popolo, costruita nel 1099 per volere del papa Pasquale II.

Luogo di culto cattolico del centro storico romano, la Chiesa ospita numerose opere d’arte e monumenti funebri, divenendo un luogo ricco di storia e di capolavori inestimabili.

Sulle pareti destra e sinistra, si trovano i due fondatori della chiesa in due momenti della loro vita: la Vocazione di San Paolo ed il Martirio di San Pietro, opere tra le più importanti di Caravaggio. Come non rimanere ulteriormente esterrefatti dall’opera di Carracci, nella quale rappresenta la Madonna nell’ “Assunzione della Vergine” mentre esce dal Sepolcro, sorretta da angioletti diretti verso il cielo.

Tesori preziosi si nascondono nella Piazza al centro di Roma ed insieme ad essi, racconti oscuri seguono gli stessi passi.

Si narra che al centro della Piazza, fossero sepolte le ossa di Nerone, il più grande persecutore dei cristiani e che il piccolo bosco di Pioppi circostante, fosse infestato di spiriti maligni e demoni, attirati dalle ossa dell’Imperatore.

Il popolo preoccupato, chiese l’aiuto del Papa il quale, durante la veglia, vide la Madonna che gli suggerì di disseppellire le ossa dell’imperatore, bruciarle e gettarle nel Tevere. Su richiesta del popolo, dove prima sorgeva l’albero di noce, sorse una chiesa commemorativa per la Vergine Maria, Santa Maria del Popolo.

La pace tornò nella Piazza e sull’arco che sovrasta l’altare maggiore, in un’opera anacronistica, è ritratto il Papa Pasquale II che abbatte l’albero di noce, circondato da guardie Svizzere, nonostante queste, vennero istituite ben quattrocento anni dopo.

Regalando alcuni stralci di virtuosismi pittorici accompagnati da oscure narrazioni, vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un altro capitolo della nostra C’era una volta Roma…

Isabella Alboini