Il cervello si rinnova fino a tarda età

Nel corso della vita, ed anche in tarda età, fino a 90 anni, le cellule nervose del nostro cervello continuano a rigenerarsi.

Lo afferma uno studio pubblicato su nature Medicine che smentisce così l’annosa diatriba tra chi credeva fosse impossibile il rinnovamento neuronale in persone di età avanzata e chi, invece, riteneva la neuro genesi un evento fisiologico naturale anche negli anziani.

La ricerca condotta da Maria Llorens-Martin, UAM, Madrid, Spagna, ha scoperto anche che, questa continua crescita si arresta nei malati della Malattia di Alzheimr (MA) e che la neurogenesi nel cervello di persone adulte avviene in regioni specifiche dell’ippocampo.

Llorenz-Martin e colleghi hanno analizzato campioni di tessuto cerebrale di 58 persone decedute ed hanno scoperto, che a parte alcuni casi di declino associati con l’età, la neuro genesi adulta nell’ippocampo umano si verifica per tutta la durata della vita nelle persone sane, per cessare, però, drasticamente in presenza della MA.

Un blocco rigenerativo che sarebbe alla base della perdita di memoria ed altri disordini cognitivi, che possono essere, in parte, arginati con la somministrazione di farmaci innovativi.

Questo risultato è stato possibile grazie a tecniche nuove utilizzate per la preparazione dei campioni dei tessuti cerebrali e di marcatori in grado di etichettare i neuroni immaturi, che vengono continuamente incorporati nel giro dentato all’interno dell’ippocampo.

Secondo gli scienziati questo studio, oltre a dare un valido contributo al superamento di un’annosa diatriba tra accademici, dimostrando la persistenza della neuro genesi nell’anziano, apre nuovi scenari per la diagnosi precoce della MA e lo studio della malattie neurodegenerative, e per lo sviluppo di farmaci atti a stimolare la produzione di nuovi neuroni.

Rita Lena