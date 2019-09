Cgil: licenziamenti Coopservice scongiurati

Roma – “La procedura di licenziamento messa in atto da Coopservice nei confronti di 45 addetti, impiegati nell’appalto dei ‘Servizi integrati di gestione del patrimonio immobiliare di ateneo’ dell’Universita’ di Roma Tre, si e’ chiusa con un accordo positivo per i lavoratori”. Lo comunica la Cgil del Lazio in una nota. “La mobilitazione- aggiunge il sindacato- avviata dalla Fp Cgil regionale, ha riscontrato da subito la solidarieta’ e il sostegno di tutto il personale dell’ateneo, del coordinamento Cgil e delle rappresentanze studentesche. Le motivazioni del licenziamento, ravvisate da Coopservice nella riduzione delle ore di lavoro effettive rispetto a quelle previste dal contratto, si sono rivelate infondate, considerata anche la riduzione del personale avvenuta da inizio appalto (da 146 a 127 addetti)”. “Esprimiamo la nostra soddisfazione per un accordo che salvaguarda i posti di lavoro con un piano di pensionamento anticipato, incentivato e su base volontaria, per coloro che potrebbero avere i requisiti per la pensione o raggiungerla attraverso un periodo di Naspi. Grazie alla mobilitazione delle organizzazioni sindacali e di tutta la Cgil, in un periodo cosi’ complesso come quello estivo, si e’ riusciti a scongiurare il peggio” conclude la nota.