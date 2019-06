Christian Tosolin entra nel Comitato Scientifico dell’ANGI

ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, prima organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell’innovazione, si arricchisce di un nuovo membro d’élite all’interno del suo comitato scientifico, con la prestigiosa partecipazione di Christian Tosolin, giornalista responsabile della comunicazione social e referente per l’innovazione del Comune di Trieste nonché Coordinatore per il FVG di PA Social.

Il nuovo ingresso porterà ulteriori competenze al comitato scientifico e all’intera associazione, andando ad impreziosire la comunità di innovatori, sempre in prima linea per il mondo innovazione e, forte dei suoi numerosi successi e traguardi raggiunti fino ad oggi, è pronta a raggiungere nuovi obiettivi e a lanciare molteplici progetti a favore dei giovani e dell’ecosistema innovazione italiano ed internazionale.

Tosolin è giornalista e responsabile della comunicazione social del Comune di Trieste. Coordinatore per il Friuli Venezia Giulia dell’Associazione Nazionale PA Social. Referente per l’Area Innovazione del Comune di Trieste sul tema open data. Docente e membro del centro di competenza per la Pubblica Amministrazione di ANCI FVG. Docente delle Academy PA Social e per varie aziende nazionali di formazione nell’ambito della comunicazione, dell’innovazione e della smartcity.

Christian Tosolin ha commentato così il suo ingresso: “Un piacere far parte del Comitato Scientifico di ANGI, un’associazione che valorizza ogni forma di innovazione, ideata e composta da giovani talentuosi e professionisti. Ed è proprio dai giovani che ci si aspetta un forte cambiamento del nostro Paese, una ventata di idee nuove che possano cambiare il passo con cui l’Italia si sta muovendo in un mondo sempre più tecnologico e competitivo. Dal lato mio spero di poter dare un supporto in termini di idee e di confronto, mettendo a disposizione la mia esperienza nel campo dell’innovazione tecnologica e della comunicazione”.

Il presidente dell’ANGI – Gabriele Ferrieri – ha commentato così: “Siamo onorati di questo nuovo ed importante ingresso e diamo il nostro più caloroso benvenuto alla dott. Tosolin”.

L’Associazione, già attiva con numerose manifestazioni e progetti di successo, a Roma alla Camera dei Deputati, a Milano agli Uffici del Parlamento Europeo – Palazzo delle Stelline, nella missione internazionale direttamente all’europarlamento di Strasburgo, nei territori in collaborazione con le presidenze delle regioni, al Ministero degli Affari Esteri fino al Premio Nazionale ANGI, sarà impegnata in nuove numerose attività, sempre al fianco di nuovi partner e sostenitori, desiderosi di impegnarsi al fianco dell’Associazione, per i giovani e il mondo innovazione.