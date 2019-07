Cimitero Acattolico, in centinaia rendono omaggio a Camilleri

Roma – Centinaia di persone sono in fila dalle 15, davanti al Cimitero Acattolico di Roma, a Testaccio, per rendere l’ultimo omaggio ad Andrea Camilleri, morto ieri all’eta’ di 93 anni. Lo scrittore siciliano e’ stato sepolto nella zona 3, riquadro 1, del cimitero. Sulla sua lapide sono state posate decine di lettere, fiori e biglietti. Tra i primi ad arrivare il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, l’ex presidente della Camera, Laura Boldrini, la presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi. È previsto l’arrivo della sindaca di Roma, Virginia Raggi. In fila anche scrittori, attori e personaggi del mondo dello spettacolo.