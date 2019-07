Cisl: dialogo con vescovo Marrucci a Civitavecchia-Tarquinia

Roma – Ripartire dalla dignita’ del lavoro e della persona. Ristabilire il primato dell’economia sulla Finanza, e il valore della gratuita’ sulla logica del ‘do ut des’. Rifondare la cultura dell’inclusione, della solidarieta’, della partecipazione, del supporto alle periferie sociali, urbane, culturali ed esistenziali: servire le persone anziche’ ‘servirsi’ delle persone. Queste le priorita’ emerse nel corso dell’incontro che si e’ tenuto oggi, presso la Diocesi di Tarquinia-Civitavecchia: una delegazione della Cisl guidata da Enrico Coppotelli, Carlo Costantini, Fortunato Mannino e Marino Masucci, rispettivamente segretari generali della Cisl Lazio, Roma Capitale – Rieti, Viterbo e Fit Roma e Lazio, e’ stata ricevuta dal vescovo, Luigi Marrucci. Dopo l’incontro con il vescovo di Rieti, Domenico Pompili, avvenuto negli scorsi mesi, prosegue il percorso di confronto che le strutture sindacali della Cisl del Lazio e di Roma Capitale – Rieti hanno deciso di intraprendere con la Chiesa, per un riorientamento sociale basato su valori condivisi. Un appuntamento utile, a parere dei sindacalisti, per “vincere ‘l’ansia dell’indeterminatezza’ che pervade la societa’ intera e si fa particolarmente sentire in un luogo, come Civitavecchia, in cui la disoccupazione giovanile e’ al 48,5 per cento. Non si puo’ restare spettatori inermi- hanno spiegato i sindacalisti- di fronte alle spinte disgreganti di una societa’ sempre piu’ parcellizzata. Al contrario, va riposizionato l’interesse individuale nel contesto del bene comune, provvedendo all’elevazione sociale attraverso il lavoro: soltanto cosi’ l’altro sara’ considerato una risorsa e non un pericolo”. “Di fronte all’innovazione tecnologica che procede a ritmi rapidissimi- concludono- dobbiamo ridare centralita’ alla persona e alla sua dignita’ per governare il cambiamento e non subirlo”. Nel corso dell’incontro con il vescovo, la Cisl ha deciso di mettere in campo nel breve termine iniziative sul territorio, finalizzate allo sviluppo dell’economia locale.