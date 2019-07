Codacons: denunceremo alla Procura i netturbini assenteisti

Roma – “I dipendenti assenteisti Ama incaricati della raccolta della spazzatura nella Capitale finiscono denunciati alla Procura della Repubblica di Roma. Il Codacons ha presentato infatti un esposto alla magistratura affinche’ apra una indagine sulle assenze record dal lavoro da parte dei netturbini, considerati i preoccupanti numeri emersi negli ultimi giorni sulla stampa”. È quanto si legge in una nota del Codacons. “Mentre a Roma imperversa l’emergenza rifiuti, si apprende che piu’ di mille certificati medici sarebbero arrivati in azienda per presunti problemi cutanei o respiratori lamentati dai dipendenti- spiega il Codacons nell’esposto- In base ai dati diffusi dall’Ama, il tasso generale di assenze sarebbe attorno al 15%, e la quota di chi non si reca a lavoro per problemi di salute raggiunge l’8,6%, il dato piu’ alto dal 2014. Le assenze dei lavoratori, in questo preciso momento storico, rischiano di compromettere le intese faticosamente raggiunte tra Ama e la Regione Lazio, e di paralizzare l’intero sistema e di conseguenza di non rispettare il diktat imposto dalla Regione sull’emergenza rifiuti, e potrebbero configurare veri e propri reati come l’interruzione di pubblico servizio o l’inosservanza del provvedimento dell’Autorita’. In caso poi di certificati per malattie in realta’ inesistenti, si potrebbero realizzare i reati di truffa e falsita’ ideologica”. Per tale motivo “il Codacons ha chiesto alla Procura di Roma di aprire una inchiesta sulle assenze di massa dei netturbini della Capitale, disponendo il sequestro dei certificati medici prodotti e inviati alla Societa’ Ama Spa al fine di verificare l’effettiva rispondenza alla realta’ di quanto dichiarato negli stessi documenti, e di compiere controlli approfonditi e incrociati anche attraverso i profili Facebook e Instagram dei dipendenti Ama”.