Coldiretti Lazio: danni per 7 milioni da fauna selvatica

Roma – Circa 7 milioni di euro di danni e oltre 100 incidenti stradali provocati. E’ il bilancio degli ultimi 12 mesi, secondo le stime della Coldiretti Lazio, degli assalti della fauna selvatica. Dopo i cinghiali, a creare i maggiori problemi sono i lupi, spesso ibridi, che uccidono greggi e mandrie e si spingono a ridosso di campi, allevamenti e abitazioni. Una criticita’ diffusa in tutto in Lazio, che negli ultimi anni e’ tornata di grande attualita’, soprattutto nelle province di Rieti e Viterbo, le piu’ colpite dal ritorno dei lupi. “La situazione e’ molto grave e delicata perche’ riguarda non solo la sopravvivenza di tantissime aziende agricole ma anche l’incolumita’ dei cittadini- spiega David Granieri, presidente Coldiretti Lazio- E’ fondamentale programmare efficaci attivita’ di contrasto e costruire un nuovo modello di sviluppo nelle aree dove questi animali vivono e si riproducono. Inoltre, il plafond per i danni da lupo va ampliato e impiegato anche per ulteriori agevolazioni sulle polizze per lo smaltimento delle carcasse, in modo che per gli allevatori non ci siano piu’ almeno questi costi”.