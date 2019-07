Coldiretti Lazio: domani finale regionale ‘Oscar Green’

Roma – Si svolgera’ a Roma domani, mercoledi’ 31 luglio, alle ore 10, presso WeGil (largo Ascianghi 5, zona Trastevere) la finale regionale degli Oscar Green del Lazio, concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa per premiare i progetti piu’ innovativi finalizzati a promuovere un’agricoltura sana, moderna e sostenibile. Tanti i partecipanti provenienti da tutte le province iscritti alle 6 categorie in gara: Creativita’, sostenibilita’, Campagna Amica, Noi per il sociale, Impresa4.terra, Fare Rete che premiano progetti legati all’innovazione, al benessere ambientale, alla valorizzazione dei prodotti made in Italy, all’agricoltura sociale, alle nuove tecnologie e alla capacita’ di creare azioni sinergiche. I vincitori parteciperanno alla selezione nazionale in programma in autunno. All’evento saranno presenti i vertici regionali della Coldiretti Lazio. “Vogliamo premiare il coraggio, la tenacia, la creativita’ e lo spirito di iniziativa di tanti ragazzi che hanno scelto questo settore e si stanno attivando per modernizzarlo con idee innovative ed ecosostenibili”, spiega David Granieri, presidente Coldiretti Lazio. Nell’occasione verra’ anche presentato l’accordo stipulato tra Coldiretti Lazio e la Protezione Civile regionale sulle attivita’ antincendio.