Coldiretti: a Santa Marinella arriva mercato Campagna Amica, domani inaugurazione

Roma – Sara’ inaugurato domani, sabato 13 luglio, alle ore 10, a Santa Marinella (largo Giuseppe Gentilucci), il nuovo mercato di Campagna Amica, la rete di aziende di agricoltori promossa dalla Coldiretti che punta sulla qualita’, sulla valorizzazione della filiera corta e sul rapporto diretto e fiduciario tra produttore e consumatore. “Un altro piccolo successo di questa amministrazione, si riscoprono le tradizioni enogastronomiche e si crea un luogo di aggregazione ed educazione alimentare- spiega Pietro Tidei, sindaco di Santa Marinella- L’obiettivo non e’ solo garantire qualita’, ma anche sensibilizzare verso una spesa consapevole con prodotti freschi, genuini, a km zero e di origine italiana garantita. Ringraziamo Coldiretti per la collaborazione e tutti coloro che hanno reso possibile l’inaugurazione, a partire dalla nostra delegata all’agricoltura Cristina Ciaffi”. Il mercato sara’ aperto ogni sabato. Ortofrutta, formaggi di pecora e mucca, olio, vino, salumi, porchetta, miele, pane, dolci e uova: questi i prodotti in vendita. La nuova struttura di Santa Marinella va ad arricchire l’ampia offerta di farmer’s market di Campagna Amica presenti sul territorio laziale.

“L’inaugurazione di un nuovo mercato di Campagna Amica, in una localita’ molto frequentata del litorale laziale, e’ un momento importante per tutto il territorio perche’ si valorizza l’agricoltura locale e si punta sulla qualita’- sottolinea Niccolo’ Sacchetti, presidente Coldiretti Roma- Il contatto diretto garantisce al consumatore di sapere da dove arriva il cibo, sottoposto a una serie di controlli che coprono tutte le fasi della produzione”. “Dalle ore 9 alle 13.30 i visitatori potranno apprezzare i prodotti tipici del territorio, scoprire le ricette tradizionali e confrontarsi con i produttori pronti a dare utili consigli su come utilizzare le eccellenze agroalimentari locali- spiega Emanuele Minghella (assessore alle Attivita’ produttive)- Un primo esperimento ed esempio di farmer’s market cittadino che ci auguriamo possa avere il successo che merita per poter replicare questo format in altre zone della citta’”.