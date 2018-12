Colonizzazione della Luna

Con il 2018 a livello internazionale si apre il piano per il ritorno dell’uomo nello spazio, infatti ci si prepara al ritorno della corsa allo spazio: Si pensi alle recentissime missioni su Marte effettuate con successo: L’arrivo di InSight (2018) e Curiosity (2012) su Marte. Si prepara la scienza a rendere concreta realtà il sogno dell’uomo di vivere sulla luna e di colonizzare altri mondi, infatti, grazie a questo nuovo interesse verso Marte, si riscopre di conseguenza interesse scientifico per la Luna, come se essa fosse un trampolino di lancio verso il pianeta rosso. A causa delle grandi distanze che ci separano dal pianeta a noi più prossimo e dalla sua potenziale abitabilità, l’uomo del ventunesimo secolo si sta preparando a vivere nello spazio, come già fatto sulla stazione spaziale MIR.Il prossimo passo sarà partire alla colonizzazione di Marte. Consci di ciò gli scienziati stanno dando luogo a progetti di stazioni orbitanti e di basi lunari e marziane per una lunga permanenza dell’uomo in ambiente extraterrestre, rendendo queste basi vere e proprie colonie umane nello spazio.

Il primo passo è la costruzione di una base orbitante che consiste in una stazione spaziale in orbita lunare, chiamata Lop-G (LunarOrbital Platform-Gateway) e la cui realizzazione potrebbe prendere il via nel 2022: un progetto internazionale che dovrebbe coinvolgere gli stessi partner dell’attuale Stazione Spaziale Internazionale.

Il secondo passo sarebbe quello di costruire una base permanente sulla superficie lunare, una sorta di villaggio sulla Luna. Se un tempo questo poteva essere relegato ai film di fantascienza, oggi la tecnologia a disposizione ci permette di rendere ciò fruibile alle nostre attuali necessità di colonizzazione spaziale. Il problema della distanza dal pianeta Terra e dalla mancanza di costanti approvvigionamenti sembra essere superato grazie alla tecnologia delle stampanti 3D.

Infatti, le stampanti 3D, riescono a stampare quanto serve a vivere, senza dover necessitare di costanti e costosi rifornimenti dallaTerra. Grazie alle stampanti 3D sarà possibile stampare tutti gli oggetti necessari e inoltre costruire blocchi per l’abitazione utilizzando materiale del posto come ad esempio la regolite lunare.

Questo aspetto ha un valore inestimabile perché la stazione spaziale, cosi come la Luna,ha limitate risorse e quindi non è possibile avere tutto ciò che serve per far fronte a rotture o a necessità di costruzioni che forse non avverranno mai. Invece che avere un enorme magazzino saràcosì possibile sfruttare la stampa 3D per stampare “on demand” gli oggetti che più frequentemente si rompono. Basterà mandare una e-mail dalla Terra e la stampante 3D abordo della stazione spaziale potrà costruire il pezzo richiesto.

Nei laboratori dell’ESA in Olanda si sta studiando un modo per creare una vera base lunare, così si sta creando una base in laboratorio. Qui è possibile costruire la base lunare utilizzando la stampante 3D,che permette di utilizzare risorse in situ, e quindi utilizzare la polvere che è già sulla Luna e su Marte. Questa tecnologia è stata già applicata poiché hanno costruito un dimostratore di 1,5 tonnellate di una base lunare stampata in 3D con un simulante della regolite lunare. Lo stesso è stato fatto con la regolite marziana utilizzando il Sole come fonte di energia per cuocere la polvere strato per strato che poi, strato per strato, costruirà la base stessa. Vogliono usare materiale plastico e metalli per costruire tutto quello di cui gli astronauti hanno bisogno sia sulla Luna che su Marte. Addirittura si prevede che il futuro delle missioni spaziali saranno, in gran parte nelle mani delle stampanti 3D che non serviranno solamente a stampare i pezzi di ricambio oppure le basi lunari, ma addirittura organi umani grazie a quello che è chiamato il “bioprinting”. Il bioprinting sarà un’ altra importante risorsa, che permetterà, in un futuro, di poter curare gli astronauti o i futuri coloni delle missioni lunari e marziane.

Il futuro dell’additive è il 4D che consiste nello stampaggio di materiali “a memoria di forma”, ossia che cambiano forma nel tempo. Oggetti che vengono lanciati ripiegati che poi, quando arrivano alla temperatura di operazione, si riportano in posizione aperta. Questo ci consente di occupare meno spazio. Per la stampa 4D vengono utilizzate le stesse stampanti 3D ma vengono impiegati materiali come il nitidol -lega di titanio/nichel- che permette di muoversi con la temperatura.

Come sostiene Tommaso Ghidini: “Il primo ovvio campo di sperimentazione è la Luna dove testeremo tutte le tecnologie che ci serviranno a portare l’uomo a vivere sull’altro pianeta ancora più interessante che è Marte, quello che può sembrare fantascienza in realtà è già stato realizzato qui al centro dell’ESA: si può vedere il blocco di una tonnellata e mezza di regolite lunare, una stampante 3D alimentata ad energia solare e la base lunare che sarà costruita con un gonfiabile attorno ad esso ci sarà una protezione costruita con le stampanti 3D in cemento armato. Questa protezione in cemento armato proteggerebbe gli abitanti del ‘Moon Village’ dalle due minacce maggiori per la vita sulla Luna, che sono le radiazioni e la pioggia di meteoriti o micrometeoriti causata dalla mancanza di atmosfera, in più nell’interfaccia tra il cemento armato ed il gonfiabile metteremo acqua, l’acqua contenendo idrogeno proteggerà l’uomo dalle radiazioni solari”

Oltretutto non è di secondaria importanza l’interesse per le risorse energetiche che potrebbero essere sfruttate sul territorio lunare.

Infatti nel 2009, la sonda spaziale giapponese Kaguya ha rilevato la presenza di uranio, torio, potassio, magnesio, silicio, calcio, titanio e ferro. Questa scoperta ha aperto nuovi scenari sullo sfruttamento commerciale di questi preziosi elementi. Il nostro satellite risulta ricco nel sottosuolo di ferro e di un gas: il gas Elio-3, che si trova solo sulla Luna e può essere potenzialmente usato come combustibile per sviluppare la fusione nucleare.

L’Elio-3 è un isotopo dell’elio composto da due protoni e un neutrone. La sua esistenza è stata postulata per la prima volta nel 1934 dal fisico australiano Mark Oliphant. È un isotopo raro sulla Terra ma si ritiene che l’elio-3 sia più diffuso sulla Luna (nello strato superiore delle rocce regolitiche, dove è stato incluso dal vento solare nel corso di miliardi di anni), e nei giganti gassosi del sistema solare (residui dell’antica nebulosa solare).

La reazione nucleare elio 3-elio3, è molto potente e, soprattutto, pulita. Si stima che 1 tonnellata di elio-3 puo’ produrre 10.000 MW/anno di elettricità. Quindi, 25 tonnellate di elio-3 possono soddisfare il bisogno di elettricità degli Stati Uniti. Ma per conquistare questa frontiera, manca purtroppo la materia prima, vale a dire quell’elio 3 che sulla Terra non esiste. Sulla Luna invece, grazie all’analisi dei campioni lunari trasportati dalle missioni Apollo, l’elio 3 si concentra per il 50% nei mari lunari (20% della superficie lunare). Le analisi hanno ipotizzato la presenza una percentuale dello 0.01% di elio 3 tra le rocce lunari (circa 1 mil. tonn).

Come se non bastasse la Luna risulta essere una base fotovoltaica eccezionale per la carenza di atmosfera che filtrerebbe, come sulla terra, i raggi solari riducendone l’effetto sui pannelli.

Infatti si è calcolato che installando una fascia di pannelli solari larga 400 chilometri attorno all’equatore lunare e, quindi, si può trasmettere costantemente energia alle “stazioni di ricezione” sulla Terra tramite laser o microonde. Sarebbe in tal modo possibile inviare 13.000 terawatts di energia elettrica. Per avere un’idea dell’entità della produzione stimata basti pensare che, ad esempio, in Germania nel 2017 gli impianti fotovoltaici hanno apportato al paese 38,4 terawattora.

