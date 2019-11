Columbus, accordo: gestione Gemelli fino a giugno –

E’ stato raggiunto un accordo per la vicenda Columbus. La curatela dell’ospedale privato ha accettato la proposta della Fondazione Policlinico Gemelli di proseguire la gestione del ramo d’azienda fino al 30 giugno 2010.

Il Gemelli ha confermato l’impegno a compiere nei prossimi mesi quanto “ragionevolmente possibile” per arrivare all’acquisizione definitiva del ramo d’azienda della Columbus.

E’ pertanto scongiurato il licenziamento dei 750 lavoratori della Columbus entro quest’anno, con la conseguente fine dell’assistenza ai circa 250 degenti.

Sulla conclusione positiva del tiremolla, almeno fino al 30 giugno, i sindacati Cisas, Cisapuni, Coina, Faress, Fials, Fsp in un comunicato hanno espresso soddisfazione per l’accordo raggiunto che “ci garantisce di avere tempo per capire sia le reali intenzioni della Fondazione, che ad oggi è l’unica che si è fatta carico di questa situazione ed è l’unica ad aver presentato un’offerta, ricordiamo rigettata dalla curatela, sia di tutte le altre istituzioni coinvolte”.

“Non possiamo permettere a nessuno – aggiunge il comunicato dei sindacati – di arrivare di nuovo all’ultimo giorno per trovare una soluzione. Le organizzazioni sindacali hanno dimostrato un grande senso di responsabilità in questa partita, ma adesso che siamo ai tempi supplementari non possiamo permettere a nessuno di arrivare ai calci di rigore”.

“Utenti e lavoratori devono essere rispettati” conclude il comunicato.