Columbus, il Gemelli rinvia a fine anno la riconsegna della struttura – Scongiurata per ora la chiusura che era prevista per la mezzanotte –

Su richiesta della Regione Lazio, la Fondazione Policlinico Gemelli ha rinviato al 31 dicembre di quest’anno la riconsegna della struttura ospedaliera dell’ospedale Columbus. Non una soluzione, ma un po’ di tempo per trovarla. Salvi per ora i 250 posti letto e i 750 dipendenti.

Lunedì prossimo è previsto un incontro tra i rappresentanti del Gemelli, della Regione Lazio e della curatela fallimentare della Columbus con all’ordine del giorno la conferma dell’offerta del Gemelli di prorogare il contratto fino al 30 giugno del 2020.

In tarda serata, i sindacati autonomi Cisas, Cisapuni, Coina, Faress, Fials, Fsp hanno diffuso un comunicato per esprimere la loro non piena soddisfazione per l’accordo provvisorio raggiunto.

Ieri, per sensibilizzare ministro della salute, Regione Lazio, sindaca di Roma e Prefettura, avevano consegnato a mano e per email una lettera che riassumeva la situazione che metteva, e mette, a rischio i 250 posti letto e i 750 dipendenti della Columbus.

I sindacati autonomi dichiarano che saranno “attenti e vigili” perché “non possiamo e non intendiamo arrivare a fine dicembre nelle stesse condizioni che ci hanno portato alla scadenza di ieri sera”.

I sindacati apprezzano “i continui sforzi da parte della Fondazione Policlinico Gemelli che, più volte, ha proposto soluzioni sempre più gravose per la stessa, pur di garantire la continuità assistenziale e i livelli occupazionali”.