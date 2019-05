Alle 10,00 sotto Ponte Risorgimento (accesso da Lungotevere Oberdan) comincia l’avventura di “Passo Civico”, Comitato civico per Roma. Un gruppo di cittadini sfilerà lungo il fiume per dire basta alla decadenza in cui versa la capitale d’Italia e impegnarsi in prima persona per un rilancio della città 06 maggio 2019 – Una grande chiamata per Roma, per tutti i cittadini che vogliono prendersi cura della città in cui hanno scelto di vivere.

L’appuntamento è per domenica 12 maggio “sotto” Ponte Risorgimento per una passeggiata promossa da “Passo Civico – Comitato per Roma” che arriverà fino a Piazza Tevere (fra ponte Sisto e Ponte Mazzini) sotto il fregio di William Kentridge per una conversazione con lo scrittore Edoardo Albinati, nell’ambito di un’iniziativa di Tevereterno onlus.