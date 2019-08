Comune acquista 1041 ‘Case Armellini’ per anno prossimo, rabbia inquilini

Roma – Il Comune di Roma comprera’ tutte le cosiddette ‘Case Armellini’ di Ostia. Ma i tempi sono lunghi: non se ne parla prima di un anno. È quanto emerso questa mattina nel corso di una commissione capitolina Trasparenza convocata dal dem Marco Palumbo, dove e’ intervenuto Paolo Saolini, dirigente dell’assessorato Patrimonio, alla presenza di alcuni inquilini. “È intenzione dell’amministrazione- ha spiegato il tecnico- procedere all’acquisto di tutti i 1.041 alloggi. Prima dovremo fare la stima del valore. La durata di questa operazione di valutazione potrebbe essere superiore a un anno. Ma per questo motivo il dipartimento Patrimonio ha chiesto aiuto all’ufficio stime dell’Agenzia delle entrate con cui questa stima potra’ essere piu’ rapida e potra’ essere fatta in qualche mese”. Poi, ha spiegato a margine con l’agenzia Dire, “vedremo le risposte della proprieta’ e si aprira’ la partita dei passaggi amministrativi”. La stima degli uffici e’ che ci vorra’ “forse un anno prima di iniziare ad acquistare”. Intanto l’amministrazione “sta gia’ versando alla proprieta’ (la Moreno estate, ndr) le indennita’ riconosciute dal Tribunale civile per oltre 7 milioni di euro l’anno”.

In attesa dell’inizio delle operazioni di acquisto resta sul tavolo il problema degli sfratti che interessa circa 380 nuclei familiari, alcuni dei quali gia’ oggetto di invio di lettere per le operazioni esecutive, oltre al tema della manutenzione straordinaria degli immobili che in alcuni casi presentano gravi di problemi di stabilita’. Il dipartimento ha fatto sapere, comunque, che durante le ultime riunioni in Prefettura, vista la volonta’ di acquisto da parte del Comune diRoma, gli sfratti sono stati di fatto “congelati”. Gli inquilini, intervenuti durante la riunione, hanno commentato cosi’: “Ci aspettavamo qualche novita’ in piu’, di essere un po’ piu’ avanti con la trattativa”. E un’altra, in riferimento alla mancata manutenzione straordinaria: “Cosa aspettate, il morto? I balconi crollano, sotto le case non si puo’ camminare. E poi ci sono i topi. Ostia Nuova e’ una bomba a orologeria, siamo davvero stanchi”.