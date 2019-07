Comuni a nord di Roma, martedì stop all’acqua per lavori

Roma – Acea Ato 2 comunica che, per consentire interventi di manutenzione straordinaria su una importante condotta di adduzione, volti a migliorare l’efficienza del servizio, si rende necessario sospendere il flusso idrico nella giornata di martedi’ 16 luglio in alcuni comuni a nord di Roma. Di conseguenza, dalle ore 8 alle ore 18.30 dello stesso giorno si verificheranno mancanza d’acqua e/o abbassamenti di pressione nei territori dei seguenti Comuni: Capena, Civitella San Paolo, Fiano Romano (limitatamente alla zona di via Laghetto), Filacciano, Nazzano, Ponzano Romano, Sant’Oreste, Torrita Tiberina. Per ridurre i disagi per gli utenti coinvolti, dalle ore 8 alle ore 18.30 di martedi’ 16 luglio, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti in stazionamento nelle seguenti zone: comune di Torrita Tiberina, parcheggio via Trieste angolo SP15A; comune di Ponzano Romano, piazza Salvo D’Acquisto. Per i casi di effettiva e improrogabile necessita’ potra’ essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.