Concluso il congresso “Sii coraggioso!”. I delegati del Lazio: “Addestrati a essere intrepidi”.

ROMA – E’ giunto al termine anche il secondo dei tre congressi organizzati dai Testimoni di Geova alla Fiera di Roma. Circa diecimila i presenti alla convention in ognuno dei tre giorni: tra di essi anche i 45 nuovi fedeli che si sono battezzati nella giornata di sabato.

Tutti i presenti hanno apprezzato l’attualità del tema scelto “Sii coraggioso”: problemi di salute, difficoltà economiche, disagio sociale o familiare sono situazioni che richiedono grande coraggio per essere affrontate. In particolare, video-esperienze, interviste e discorsi hanno mostrato ai presenti quanto i principi biblici possano essere utili per vincere le proprie paure. “Bellissimo congresso incentrato sull’addestramento a essere coraggiosi in ogni momento, positivo o negativo, nella vita di un cristiano” ha commentato Giampietro Simonetti, di Mentana, dell’Ufficio relazioni con i media.

Significativo è il commento di uno dei partecipanti. “In passato ero una persona violenta. Per vivere spacciavo. Fui condannato a più di quindici anni di carcere. La Bibbia ha cambiato la mia vita. Ho capito cosa significa amare Dio e il prossimo. Finalmente mi sento libero e con una coscienza pulita”. Negli ultimi dieci anni i testimoni di Geova in Italia hanno aiutato migliaia di persone a uscire dal tunnel della droga e dell’alcool, 1.500 famiglie sono state sollevate dalla piaga della violenza domestica. In totale, grazie al loro impegno sociale, hanno aiutato più di 46.000 persone a migliorare la propria vita eliminando vizi come il fumo e comportamenti che li avevano portati ad avere problemi con la giustizia.

In questa giornata conclusiva i partecipanti hanno potuto riflettere sulla speranza della risurrezione contenuta nei Vangeli. Particolarmente emozionante è stata la visione del film “Giona. Una storia sul coraggio e la misericordia”, basato sulla storia del profeta.

In contemporanea alla Fiera di Roma si è tenuto un congresso in lingua romena alla Sala delle Assemblee dei testimoni di Geova, sempre nella capitale: 2.000 delegati, fra cui 150 provenienti da Grecia e Cipro. A questo evento altri ventisei nuovi fedeli si sono battezzati, unendosi così ai testimoni di Geova.

In Italia questa estate si prevedono più 300.000 partecipanti ai 70 congressi, organizzati in 14 lingue. Tra questi anche il terzo e ultimo appuntamento romano in lingua italiana, sempre alla Fiera di Roma, dal 3 al 5 agosto. A dare il cambio ai delegati provenienti dalla provincia di Roma, dall’Umbria e dall’Abruzzo, quelli del Lazio meridionale, dei Castelli Romani e di Civitavecchia.