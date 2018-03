Concluso FareTurismo a Roma, il bilancio dell’edizione 2018

Con il XIII Incontro dei Presidenti dei Corsi di Laurea in Turismo, in collaborazione con SISTUR Società Italiana di Scienze del Turismo, si è concluso FareTurismo, l’unico appuntamento nazionale dedicato alla formazione, al lavoro e alle politiche turistiche, ideato e organizzato dalla Leader srl.

Il Direttore Ugo Picarelli: “Anche quest’anno FareTurismo ha rinnovato l’impegno ad accompagnare i giovani ad esprimere il proprio potenziale indirizzandoli alle nuove opportunità di formazione e di lavoro nel turismo con seminari formativi, conferenze e colloqui di selezione con le aziende, che ogni anno contribuiscono all’inserimento di tante risorse in questo straordinario mondo”.

I numeri dell’edizione 2018, a Roma presso il Salone delle Fontane all’EUR da mercoledì 14 a venerdì 16 marzo:

· 6000 visitatori;

· 20a edizione (11 a Salerno, 8 nella Capitale e 1 a Milano con il patrocinio di Expo);

· 35 espositori nel Salone tra Istituzioni, Organizzazioni Nazionali di Categoria, Enti Bilaterali del turismo, Associazioni Professionali, Agenzie per il lavoro e di web recruiting che hanno fornito informazioni sulle opportunità occupazionali e sui percorsi da intraprendere per formarsi e lavorare nel turismo: ACTL SPORTELLO STAGE, ABI Associazione Barmen Italiani, ADA Associazione Direttori Albergo, AICR ITALIA Amicale Internationale des Sous Directeurs et Chefs de Réception des Grand Hôtels, AIH Associazione Italiana Housekeeper, AIRA Associazione Italiana Impiegati Albergo, AMIRA Associazione Maitres Italiani Ristoranti ed Alberghi, ANGT Associazione Nazionale Guide Turistiche, ASSOTURISMO CONFESERCENTI ROMA E LAZIO, CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Centri per l’Impiego / Servizio Eures, EBIT Ente Bilaterale Industria Turistica, EBNT Ente Bilaterale Nazionale Turismo, EBTL Ente Bilaterale Turismo del Lazio, FEDERALBERGHI ROMA – FEDERALBERGHI LAZIO, FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA, FIAVET LAZIO, FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI Associazione Cuochi di Roma, FONDAZIONE CAMPUS LUCCA, FONDAZIONE ITS TURISMO ROMA, GRIMALDI LINES, JOBVALET LIMITED ITALIA, LAVORO FACILE, LAVORO NEL TURISMO, LE CHIAVI D’ORO FAIPA Federazione delle Associazioni Italiane dei Portieri d’Albergo e Front Office, MEDIA HOTEL RADIO, RANDSTAD ITALIA, REGIONE LAZIO, RENAIA Rete Nazionale Istituti Alberghieri, RENATUR Rete Nazionale Istituti Tecnici per il Turismo, ROMA CAPITALE Turismo, Formazione Professionale, Lavoro, SKAL INTERNATIONAL ROMA, UNINDUSTRIA Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, UNIVERSITà DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”, UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA;

· 1000 colloqui di selezione per 200 figure ricercate in tutta Italia e anche all’estero da 28 prestigiose Aziende turistiche: Alpitour World Hotels & Resorts – VOIhotels, Baglioni Hotels, Blastness, Blue Globe Hotels, Bluserena, Cronos Hotel Management, Forte Village Resort, Grand Hotel Via Veneto, Groupe Valadier, Hilton Lake Como, Hilton Molino Stucky Venice, Hilton Rome Airport, Hospitality 4 You Hotels & Resorts, Hotel Eden, Hotel Invest Italiana Group, Hotel Volver, I Grandi Viaggi, LDC Rome Hotels, Meliá Hotels International, NH Italia, Randstad, Rome Cavalieri – A Waldorf Astoria Resort, Roscioli Hotels, Royal Group Hotels & Resorts, Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel, TCL, TH Resorts, Veratour;

· 23 appuntamenti tra conferenze e seminari di orientamento e di aggiornamento professionale a cura dei partner di FareTurismo (dalle nuove professioni alla formazione specifica per le guide turistiche, dal revenue management alla recente direttiva Ue sui pacchetti turistici): ACTL Sportello Stage, ADA LAZIO Associazione Direttori Albergo, ANGT Associazione Nazionale Guide Turistiche, Federturismo Confindustria, FIAST Confesercenti – Federazione Imprese Animazione e Servizi Turistici, Fiavet Lazio, Giovani Albergatori di Federalberghi Roma, Lavoro nel Turismo, Le Chiavi d’Oro FAIPA, Porta Futuro Lazio, Re.Na.I.A. Rete Nazionale Istituti Alberghieri, Re.Na.Tur. Rete Nazionale Istituti Tecnici per il Turismo, SISTUR Società Italiana di Scienze del Turismo, Skal International Roma, SOLIDUS – I professionisti dell’ospitalità italiana;

· 3 giorni di colloqui di orientamento con i Centri per l’Impiego, il Servizio EURES, Porta Futuro Lazio e l’Università Europea di Roma;

· oltre 50 tra Istituti Professionali dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, Tecnici del Turismo e Commerciali con indirizzo turistico con 2500 studenti e 200 docenti provenienti da 9 regioni (Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Veneto), ai quali sono state dedicate le presentazioni dell’offerta formativa post diploma (corsi ITS, lauree triennali e magistrali) e post laurea (master di 1° e 2° livello), delle competenze emergenti e delle figure professionali con la testimonianza di manager dell’industria turistica, delle startup nel turismo.