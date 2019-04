Il controllo di Cuba in Venezuela

Preoccupante il disinteresse del nostro governo e dei vertici politici della Farnesina sulle vicende di politica internazionale, in particolare di quelle in Venezuela.

Putin invia 200 soldati a sostenere il dittatore di Caracas, mentre i cubani già da tempo hanno assunto il pieno controllo dei servizi segreti venezuelani e, da parte di Europa ed Italia, neanche una dichiarazione sui nostri Media su questi fatti dai nostri politici al governo.

Se Trump invia un consigliere militare in Venezuela, ecco tutto il mondo politico italiano, al governo ed alla opposizione, apostrofarlo e rampognarlo etichettando gli Usa ed il il suo presidente come colonialisti.

Il problema del Venezuela, però, non sono di certo i russi, ma i cubani infiltrati in maniera estremamente avanzata ad ogni livello militare, politico, istituzionale ed economico.

L’intero continente americano e la stessa Europa dovrebbero essere estremamente preoccupati del livello di controllo che ha raggiunto Cuba in Venezuela e dovrebbero cominciare a preoccuparsi seriamente di contenere se non addirittura di estirpare questa progressiva scalata in maniera definitiva che mira a stravolgere il sistema politico e gli equilibri dei paesi latinoamericani.

Pier Francesco Corso