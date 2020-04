Coronavirus – Chiuse in casa, aumenta la violenza sulle donne –

“Nel mondo la prima causa di morte e di invalidità permanente per le donne è la violenza degli uomini. Fonte Onu.

Aggressione fisica; psicologica; stupro; minacce; stalking; omicidio: sono solo alcuni dei molteplici volti di un abuso che, stando ai dati contenuti nell’ultimo report diffuso dalla Polizia di Stato, nel 2019 è stato perpetrato su 88 vittime al giorno: una donna ogni 15 minuti.

Sempre secondo i dati della Polizia di Stato, nell’80,2 per cento dei casi le vittime sono italiane, così come i loro carnefici nel 74 per cento dei casi.

Nel 2019, il 34 per cento delle vittime di omicidio è donna ed in sei casi su dieci l’assassino è il partner o l’ex partner.

Uno scenario allarmante che, impone ad ognuno di noi delle riflessioni importanti sulla violenza di genere, poiché essa racchiude al suo interno tutto un insieme di problematiche che vanno dalla questione sociale alla salute pubblica e finisce per inficiare sul benessere culturale di tutta la nazione.

Un fenomeno difficile da contrastare proprio perché, nella maggior parte dei casi, si consuma silenziosamente all’interno dei rapporti familiari ed affettivi, e che, a causa di un’informazione mediatica spesso fonte di pregiudizi e stereotipi associata a dei retaggi culturali che collocano ancora la donna ad una funzione subordinata rispetto all’uomo, spesso risulta complicato da riconoscere ed identificare.

Riflessioni che oggi, ai tempi del Coronavirus, assumono toni più gravi a causa della convivenza forzata tra vittima e carnefice.

Tutti noi, a causa della quarantena, siamo stati obbligati a modificare in modo sostanziale ritmi e stili di vita, ma soprattutto a cedere una buona parte delle nostre libertà individuali. Per i soggetti più deboli, il cui tessuto sociale e psicologico era già precedentemente ordito da fili sottili pronti a spezzarsi, questo periodo di isolamento sta assumendo tutte le caratteristiche di una prigionia potenzialmente fatale.

“Le donne vittime di violenza e stalking non devono sentirsi sole e possono chiamare per aiuto e assistenza il numero gratuito 1522, attivo 24 h su 24” si legge nel Decreto Cura Italia dell’11 marzo emanato dal Governo, che prosegue “gli episodi di violenza determinano una situazione di necessità che autorizza lo spostamento delle donne per raggiungere il centro antiviolenza,”

Misure senza dubbio importanti, che però sembrano non aver sortito l’effetto dovuto, come dimostrano gli ultimi fatti di cronaca:

Roma, 18 aprile: una donna di 37 anni viene aggredita a martellate dall’ex compagno. Ora si trova in ospedale in gravi condizioni.

Milano, 19 aprile: una donna di 47 anni viene uccisa dall’uomo con cui aveva una relazione da 9 anni.

Roma, 20 aprile, ragazzo di 22 anni accoltella la compagna di 27 anni dopo una lite. La ragazza è in pericolo di vita.

Segregate dentro le proprie mura domestiche e costrette a condividere gli stessi spazi con il proprio aguzzino, sono molte le donne immobilizzate fisicamente e psicologicamente dalla paura di eventuali ritorsioni, che non trovano il coraggio ed i modi per denunciare le violenze.

I dati registrati finora mostrano un incremento di segnalazioni ai centri antiviolenza, a cui le donne si rivolgono nella maggior parte dei casi anche solo per un supporto psicologico, mentre i dati forniti dal Telefono Rosa mostrano un crollo drastico di nuove chiamate al numero pubblico 1522 e di denunce alle Forze dell’Ordine, rispetto allo stesso periodo dello stesso anno.

“Il periodo di quarantena ha inasprito le situazioni di violenza già preesistenti e ha fatto sfociare in violenza situazioni più o meno critiche” ci spiega la dottoressa Eliana D’Ascoli, psicologa del Telefono Rosa, “La convivenza forzata h24 ha aumentato il numero di richieste di consulenze psicologiche. Ci attendiamo, a malincuore, un peggioramento della situazione, al termine della quarantena a causa degli effetti della precarietà economica”.

· Lei ha avuto esperienze dirette con donne che hanno avuto difficoltà nel chiedere aiuto? Può raccontarcene qualcuna?

Diverse donne hanno avuto difficoltà a contattarci per la presenza del violento in casa, alcune hanno approfittato dell’uscita per andare a fare la spesa o per buttare la spazzatura per chiamare e chiedere aiuto; altre si sono rifugiate in bagno o in camera parlando sottovoce.

· Qualora impossibilitate nel telefonare ai centri, per via della presenza assidua del partner violento, esistono strumenti alternativi da poter suggerire in questo momento di emergenza? Un’app da scaricare sul telefono o una chat, per esempio?

Sì, il nostro centralino offre supporto psicologico e legale dalle 10 alle 18, ma abbiamo attivato anche una chat accessibile dal nostro sito, www.telefonorosa.it, dalla quale rispondono le psicologhe dell’Associazione.

· Una volta contattato il centro, quali sono i criteri con cui vengono effettuate le valutazioni per l’inserimento della vittima, ed eventuali minori a carico, all’interno delle strutture ricettive messe da voi a disposizione? Come viene gestita l’emergenza in un periodo in cui viene limitato al minimo il contatto con le persone?

I criteri di ospitalità delle donne con o senza minori sono quelli indicate dai capitolati del Comune o della Regione. In collaborazione con la ministra Bonetti, è stata avanzata proposta di poter usufruire di strutture dove inserire le nuove ospiti con i loro figli in quarantena prima di trasferirli nelle nostre Case Rifugio.

· Dottoressa, ci aiuti a comprendere un po’ di più le dinamiche che generano episodi di violenza: ci conferma la tesi di una correlazione tra donne con un background di violenza familiare con la scelta di un partner in grado di incarnare lo stesso schema comportamentale?

Le ricerche ci insegnano che c’è una trasmissione intergenerazionale della violenza. La maggior parte delle persone che hanno assistito e/o subito violenza nella propria famiglia di origine, andranno a scegliere un partner violento o diventeranno violenti nella loro relazione amorosa. Non c’è un motivo scatenante la violenza, come non c’è un comportamento che possa scaturire un gesto violento altrimenti giustificheremmo la violenza.

In Italia, per molto tempo, vi è stata una sorta negazione del problema, sia dal punto di vista istituzionale che sociale. Le percezioni e le rappresentazioni sociali relative a questa tipologia di violenza, a suo avviso, stanno cambiando?

Assolutamente sì, le donne chiedono aiuto e denunciano molto di più rispetto a prima, c’è una maggiore percezione sociale del fenomeno. In questo periodo di quarantena è aumentata la richiesta di aiuto anche da parte di amici o parenti delle vittime che chiedono un sostegno psicologico per poter aiutare al meglio la vittima ad uscire dalla situazione di violenza.

·Dottoressa, mi permetta di porle un’ultima domanda sulla violenza di genere, questa volta, al maschile. Di recente il Guardian ha pubblicato un articolo sull’aumento di violenze domestiche da parte di componenti femminili. Secondo lei, ci sono sufficienti numeri in Italia per parlare di un problema a livello sociale?

Occupandomi del problema contrario non ho contezza della situazione. A volte capita di ricevere richieste di aiuto da parte di uomini che subiscono violenza da donne ma provvediamo a fornirgli indicazione di centri che si occupano di violenza sugli uomini.

· ·Ed infine, un messaggio d’incoraggiamento e di speranza diretto a tutte le donne vittime di violenza, che in questo momento si sentono prigioniere nella loro casa ed hanno paura a reagire.

Non siete sole, nonostante il lockdown, il telefono rosa sta continuando a lavorare tutti i giorni rispondendo al numero 0637518282. Chiamateci e avrete la possibilità di parlare con una psicologa e un’avvocata civilista o penalista che vi daranno informazioni utili e sostegno in un momento difficile come questo. In alternativa alla telefonata è possibile chattare direttamente con le psicologhe dal sito www.telefonorosa.it

Tiziana Gentili