Coronavirus – Gli immigrati rispettino gli anziani –

Quanti risvolti, quante problematiche sono connessi alla pandemia in atto…

Ovviamente viene dapprima la risoluzione dell’aspetto sanitario, con tutti gli annessi.

Subito appresso, ma non di minor conto, quello economico, che dopo un mese e mezzo di blocco quasi totale sta mostrando i denti.

Ed allora vengono fuori tutti gli scenari, nella speranza di arginare il più possibile le catastrofiche conseguenze all’orizzonte.

Ed allora ogni categoria produttiva e professionale rappresenta le proprie esigenze, ciascuna dettata da peculiarità spesso non armonizzabili tra loro.

Si sente quindi parlare, da un lato, qualcuno che ha perso un padre o un nonno, e nella maniera che più triste non si può, e dall’altro chi, pur nel rispetto delle esigenze legate al contagio, vorrebbe riprendere al più presto le proprie attività.

Ma come si fa ad organizzare regole buone per tutti?

Come si può regolamentare l’ingresso in fabbrica di tante persone, avendo a disposizione grandi ambienti e mantenendo le distanze di sicurezza, o pianificare l’attività di uno studio medico, con i suoi spazi ristretti?

Qualche sbadato sostiene che basta prendere appuntamenti precisi, con sale d’attesa con una sola persona, e sanificare ogni volta gli ambienti.

E per gli oculisti? E per i dentisti? E per i dermatologi? E per gli otorinolaringoiatri?

Quante difficoltà… Ogni paziente dover sanificare l’ambiente, buttare camici, mascherine, guanti, attrezzature, per sé e per i propri assistenti…

Certo, se si deve fare si fa, ma a che costo?

Alla fine della fiera, sorge spontaneo un inchino a chi, come per esempio la Corea del Sud, ha saputo imporre sin da subito regole ferree alla popolazione, anche a scapito di una stupida (in questo caso) violazione della privacy, ed uscendo per prima, e benissimo, da questa situazione.

Ai tanto decantati evoluti paesi occidentali, pareva antidemocratico dire: “due giorni di acquisti alimentari, poi tutti a casa per due settimane senza muoversi da lì”?

Quanti morti ci saremmo risparmiati…

Ed il popolo si sarebbe adeguato, con convinzione.

Forse grandi titoli di giornali avrebbero cavalcato sciocchi slogan ideologici, ma di fronte a risultati incoraggianti se non addirittura positivi, si sarebbero dovuti zittire ed alzare il cappello.

Ma è qui che interviene lo spirito italiano e quel comune senso civico che sembra appartenerci, oggi più che mai, perché è vero che chiniamo la testa per il Superiore motivo della salute pubblica, ma è altrettanto vero che proprio quando l’animo è esacerbato dalla morte dei propri cari e dall’ingiustizia, allora noi italiani siamo i primi a rivendicare i nostri diritti.

Cosi diventa naturale leggere la cronaca di Milano, che solo per una sfortunata coincidenza di diffusione del virus ha registrato la prima aggressione alle forze dell’ordine nei giorni scorsi, per un motivo che però accomuna molti di noi e che anche a Roma registra molti episodi spiacevoli.

L’episodio che mi fa riflettere è quello che ha visto aggredite le forze dell’ordine dopo che le stesse hanno adottato le misure previste di sgombero di un appartamento occupato abusivamente. I poliziotti, infatti, hanno dovuto affrontare gli occupatori abusivi delle case di quegli anziani che, dopo aver vissuto settimane di isolamento da coronavirus, dopo aver affrontato e vinto il virus – che ha atterrito e sconvolto le nostre e le loro vite – al ritorno alla propria abitazione, l’hanno trovarla occupata da cittadini egiziani che rivendicavano un diritto mai acquisito.

Vero che si tratta di giovani famiglie senza lavoro e senza casa, ma mi domando se questo possa avere a che fare con chi, con i sacrifici di una vita ha acquisito il diritto ad una casa e non può permettersi di allontanarsene nemmeno per fare la spesa, perché sa di avere dietro l’angolo chi è disposto a sfidare le regole del paese in cui vive e arrogarsi un diritto che non ha: quello di occupare la casa di un anziano…

Quando poi a compiere questa violenza, (perché è proprio di questo che si tratta: una violenza!) sono persone arrivate sul nostro territorio per riscattarsi dalle condizioni che avrebbero vissuto nel proprio paese di origine, ecco che allora la rabbia aumenta e il desiderio che l’ordine sia subito ristabilito diventa una necessità.

Per due ordini di motivi: l’uno perché da episodi come questo alla generalizzazione di colpevolezza di tutta una comunità straniera sul territorio nazionale, il passo è davvero breve e chiunque risulta banalmente giustificato a voler condannare senza distinzioni, l’intera comunità.

L’altro perché tutti noi abbiamo bisogno che il nostro Stato abbia finalmente il coraggio di essere sempre molto severo con chi infrange le regole, e obblighi chi non è in regola o non intende rispettarle ad abbandonare il territorio italiano.

Tutti saremmo cosi garantiti: la comunità egiziana che si trova da decenni sul territorio in modo regolare, pagando le tasse e rispettando le regole e noi cittadini italiani che abbiamo accettato di sconvolgere le nostre abitudini accogliendo le restrizioni alla nostra libertà imposte dal Capo del Governo, riconoscendo l’importanza della tutela della Salute Pubblica quale bene superiore, e che proprio in virtù della nostra obbedienza, siamo solidali nel dire che abbiamo diritto alla difesa delle nostre proprietà. E allora ben venga la polizia e le Forze dell’ordine tutte, a ristabilire i giusti rapporti tra diritti e doveri.

Perché la giustizia non debba diventare l’ennesima frattura tra poveri di ogni età o appartenenza etnica ma sia giunto il momento di richiedere allo Stato la forza incisiva del rispetto delle regole e della difesa dei più deboli, per una volta non considerati in base alla situazione del momento, ma all’intera storia della persona e\o della sua famiglia. Banalmente non si può dimenticare che un anziano, prima di diventare tale ha trascorso la sua vita in modo onesto, lavorando, facendo studiare i propri figli e merita il rispetto di chi vuole il diritto di vivere su un territorio straniero prima ancora di dimostrare la propria correttezza e il rispetto del Paese che lo ospita.

Laura Frustaci