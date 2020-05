Coronavirus – Il tampone non è uguale per tutti –

Nell’attuale fase 2 dell’emergenza coronavirus, oltre alle raccomandazioni di igiene e di distanziamento fisico che ognuno di noi deve tenere, le armi principali per chi è a rischio contagio sono in, primis, i tamponi o i test sierologici.

Potersi sottoporre a queste procedure sanitarie è considerato di primaria importanza, soprattutto per chi si trova nelle zone più a rischio, quelle cioè nelle quali il virus si è manifestato con maggior ampiezza, virulenza e contagiosità.

Trattandosi di norme di sicurezza, cosi come suggerito dal Ministero della Salute, non sarà difficile mettere i cittadini nelle condizioni di accedere alle rispettive attività produttive sottoponendosi a piccoli test per il monitoraggio della temperatura corporea e\o del test dell’infettività.

Certamente risulterà inevitabile che con la riapertura di tante attività e la possibilità per ogni cittadino di uscire, anche se per strette necessità, la curva dei contagi risalirà. L’effetto si vedrà dopo il tempo di incubazione, una settimana circa, e solo monitorando con i test eventuali nuovi positivi e le persone con cui sono stati in contatto si potranno velocemente individuare nuovi focolai ed intervenire per tempo.

A questo punto emergono le criticità che purtroppo si stanno registrando nelle differenti realtà territoriali del nostro Paese e che mettono a nudo, ancora una volta, l’inadeguatezza e la non univocità di risposta delle diverse Regioni agli aspetti di prevenzione sanitaria, cosi importanti in questo momento per la tutela della salute di ciascuno di noi.

In alcune Regioni, infatti, test sierologici o tamponi sono disponibili, in altre non ci sono: 13 Regioni hanno attivato le cosiddette USCA (Unità speciali) con 500 medici, al fine di seguire gli oltre 80mila malati di covid a domicilio, monitorando eventuali futuri casi. Sono pochi sanitari, ma già è qualcosa.

E che i test siano insufficienti appare una triste constatazione, quando si ascoltano persone residenti nelle zone con il più alto numero di contagi e di vittime, che non hanno potuto effettuare, per sé stessi o per i propri congiunti – spesso anziani – né tamponi né prelievi ematici.

E fa ancor più male sentire quanto spazio viene concesso dai notiziari alle problematiche connesse alle partite di pallone sospese, e dei tamponi effettuati ai giocatori un giorno sì e l’altro pure.

Certo, la loro salvaguardia fisica sarà senz’altro a carico delle loro società sportive, ma come mai per loro i tamponi sono stati reperiti subito e sempre, e ancora non sono nella disponibilità di tutti i cittadini che pure ne potrebbero aver bisogno?

Ciò che resta nella sensibilità di chi ascolta queste notizie è di sconcerto, di rassegnazione verso un malcostume ormai incancrenito.

In questa tragedia collettiva che registra, ad oggi, ben più di trentamila vittime; dove trentamila famiglie piangono i loro morti seppelliti nella più triste delle circostanze immaginabili; dove ogni persona di buona volontà si è rimessa alle regole dello Stato e del buon senso, ogni comportamento scorretto genera un grido di rabbia.

Come genera rabbia il constatare che tanti di noi, appena in possesso di un pizzico di libertà, non ne fa l’uso corretto previsto, ma pensa solo ad alimentare il proprio piacere personale, per concedersi un’attività facilmente procrastinabile.

E allora la buona volontà non basta più e tutte le speranze che credevamo aver cristallizzato nella risposta che il genere umano avrebbe dato a questa pandemia, le considerazioni fatte nelle lunghissime giornate di quarantena, di forzato isolamento e di pensieri di solidarietà e di buon senso, ecco tutto questo svanisce davanti ad un aperitivo.

Di fronte a queste considerazioni i cortei di camion militari con le bare tutte uguali e sole, allineate come dopo una battaglia, fanno più male. Ascoltare le persone che hanno perduto il proprio lavoro fa più male. Le file di gente che dignitosamente aspettano un pasto caritatevole, perché non ce la fanno più, fanno più male.

Laura Frustaci