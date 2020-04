Coronavirus – La notte porta pensieri…

Al risveglio di un mattino qualsiasi, dopo trenta, quaranta giorni di vita subìta, i pensieri, lucidi o inconsci, che ci hanno pervasi in una notte agitata, prendono corpo, forma e dignità.

Stiamo conducendo, quasi tutti noi, dei ritmi di vita anomali, per noi figli di una società moderna assolutamente sconosciuti.

Per chi ha la fortuna di avere i ricordi dei racconti dei propri nonni, e forse anche dei genitori, quei ricordi cominciano ad avere un colore, un sapore.

Quando i giovani trovavano nei cassetti di papà e mamma degli strani cartoncini con le loro inimmaginabili, toniche facce sorridenti e stereotipate, andavano col pensiero ai documentari di una qualche guerra, unica conoscenza di un mondo in bianco e nero che non hanno conosciuto ma solo studiato.

Adesso anche loro prendono contatto con i ritmi dettati dal giorno, dal tramonto, dalla luce o dalle nuvole, dalle più stringenti esigenze fisiche come mangiare camminare, muoversi.

Tutte queste cose si fanno, quotidianamente, senza più neppure accorgersene, dettate da una quotidianità a volte persino gestita da altri.

Quando invece ci riappropriamo delle nostre giornate, ci rendiamo conto di quanto tanti gesti che compiamo inconsapevolmente ogni giorno non siano altro che qualcosa che il nostro organismo ci richiede, come una voce notturna che ci richiama all’ordine.

Ma siccome il nostro corpo obbedisce alla nostra mente, è questa che prende il sopravvento e ci regolamenta umore, salute, volontà e buone intenzioni.

Inoltre, le nostre vite sono rimaste sospese, come nell’antico “un due tre stella !”, che ci ritrovava fermi immobili in una posizione programmata prima, ma non più comoda poi, perché troppe variabili sono sopraggiunte.

C’era chi stava traslocando, ed è rimasto così, con uno scatolone qui e l’altro lì.

C’era chi stava facendo lavori di ristrutturazione edilizia, che si ritrova con un pavimento fatto ed un altro no.

E chissà quante altre realtà, migliaia forse, di vita quotidiana e programmata che si sono interrotte a metà, in un limbo inaspettato.

E torniamo al punto: dopo trenta, quaranta giorni di isolamento dal mondo reale, cominciamo a scalpitare nervosamente, ci arrabbiamo contro questo nemico invisibile che sta togliendo frazioni di tempo alla nostra breve vita. Cominciamo a realizzare concretamente che questo periodo ci è stato tolto inesorabilmente dal computo dei giorni che qualcuno ci ha riservato in questo mondo, e al posto della pazienza, dell’asseveramento a regole imposte da leggi e dal buonsenso, rischiamo di vanificare tutti i sacrifici fatti finora, pensando che fuori dalla nostra porta, giù per la strada, tutto è o sarà come prima.

Di quanti altri morti avremo bisogno per renderci conto che non stiamo vivendo in una barzelletta?

Cosa altro ci deve convincere che l’unico modo di non perdere questo infinito tempo sospeso è di farne tesoro, per non ritrovarci all’inizio dell’autunno a ripercorrere gli stessi errori e con la stessa superficialità?

Allora saranno le cose vere che abbiamo saputo apprezzare in queste settimane, i rapporti che abbiamo tenuto stretti con tutto il nostro tessuto sociale, che faranno da leva per scardinare quell’egoismo sociale che purtroppo abbiano fatto nostro, nei lunghi anni in cui la globalizzazione ci ha condotto all’accrescimento dell’individualismo della persona.

Cerchiamo quindi di incanalare le nostre energie verso un domani vivibile, che all’inizio non sarà uguale a prima, ma che con l’umiltà che ognuno di noi dovrebbe aver conosciuto in questo cupo periodo, ci dovrà accompagnare verso una quotidianità più consapevole, più altruista, per il nostro stesso bene, con i tempi dettati da un mondo più umano e meno virtuale e stupido.

Laura Frustaci