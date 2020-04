Coronavirus – L’ansia post emergenza –

Per il post emergenza strettamente sanitaria, al quale ci apprestiamo con trepida attesa, cominciano a rappresentarsi tutte quelle prime necessità alle quali ricorreremo, non appena in grado.

Le vignette che ci hanno accompagnato tutti, che ci hanno confortato ed allietato all’inizio, e delle quali ormai non ne possiamo più, ci raccontavano dell’esigenza immediata di un parrucchiere, di un’estetista, di tutte quelle operazioni che ci rimetteranno in condizione di sentirci “in ordine”, almeno nel nostro aspetto esteriore.

E sarà certamente tra le prime cose che faremo, nella speranza che in tempi brevi tutto, o quasi, possa tornare ad una apparente normalità e consuetudine.

Chissà però a quante altre normalità sapremo far fronte.

L’uomo, per definizione, saprà riadattarsi a questo nuovo cambiamento, seppur graduale e ritmato da regole imposte da altri, e nella stragrande maggioranza dei casi sapremo riappropriarci dei nostri spazi, delle nostre abitudini.

Ma tutto questo lungo periodo, non ancora finito e definito, non sarà passato senza lasciar strascichi.

Il seppur lento ritorno alla nostra vita ante Covid sarà affrontato meglio da chi ha avuto un minimo contatto con il mondo esterno, vuoi perché impegnato in lavori considerati essenziali, vuoi perché ha lavorato da casa, od anche più semplicemente ha avuto una quarantena meno restrittiva di altri, a causa di ampi spazi di cui disporre, di vita all’aria aperta, o comunque di una realtà meno oppressiva.

Ma il pensiero corre a tutte quelle famiglie costrette in ambienti piccoli, come spesso avviene nelle grandi città, con diverse persone, anche se famigliari, con cui condividere tutto forzatamente.

Quante discussioni saranno nate, a causa della condivisione di uno spazio, di una poltrona, di un programma televisivo, dell’attenzione di un padre per un figlio piuttosto che per l’altro.

I giovani, per natura sempre proiettati al futuro, sapranno far tesoro di questa esperienza del tutto nuova, che ha saputo insegnar loro anche il doveroso rispetto delle regole, in questo caso a scapito dei loro aneliti di autonomia e libertà.

I genitori, che avranno riscoperto chissà quanti lati del carattere dei loro figli, presi come sono nelle loro attività quotidiane, che spesso lasciano poco tempo al dialogo in famiglia.

Le persone sole, e ce ne sono molte, che hanno dovuto fare i conti con loro stesse, evidenziando forze o debolezze interiori che in molti casi misconoscevano.

E gli anziani, i malati. Nei piccoli centri, dei quali il nostro Paese è, per fortuna, ricco, si è mostrato il lato migliore dell’umanità: solidarietà, vicinanza, supporto, amore per il prossimo.

Pensiamo invece a tutte le persone sole chiuse in appartamenti cittadini, dove neppure il vicino di pianerottolo ti conosce: questo stato di cose non avrà fatto altro che acuire un senso di inquietudine, di malessere generale, che si è aggiunto a tutte le preoccupazioni legate ai risvolti specifici dell’emergenza sanitaria.

Sapranno, con la stessa testa di prima, riaffrontare il quotidiano precedentemente vissuto?

Con quanti problemi dovranno fare i conti, per riacquistare il loro precedente equilibrio, la loro supposta serenità?

Ed allora, adesso c’è l’aspetto scientifico e sanitario, non ancora risolto e che sta in un angolo dei nostri pensieri; in un altro, l’economia, il lavoro, con le loro drammatiche prospettive.

In un altro angolo, e se ne comincia già a discutere, non ci sarà l’emergenza parrucchiere/estetista, che in un’unica seduta metterà a posto il nostro ego esteriore, ma quella delle nostre menti, che forse hanno sopportato difficoltà e privazioni paragonabili e talvolta superiori a quelle fisiche.

Ci sarà un gran ricorso a specialisti che ricuciranno, con difficoltà variabili, rapporti interpersonali messi a dura prova, ed altri che dovranno instillare gocce di autostima, di fiducia per il futuro, di propositi di progettualità, stimolo primario per la leggerezza delle nostre menti.

Non guardiamo con sospetto o diffidenza, nei periodi a venire, a tutti i nostri conoscenti che ci racconteranno di sedute psicoanalitiche, di ricorso a specialisti di varia natura, di tisane rilassanti o corroboranti: tutto sommato, sarà il segnale che, comunque, vogliamo rinascere, raggiungere un benessere psico-fisico che ci faccia stare in questo mondo nella maniera a noi più congeniale.

Ed allora forza psicologi, palestre, parrucchieri e viva l’effimero!

Laura Frustaci