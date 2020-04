Coronavirus – L’uomo di fronte alle regole dettate dall’emergenza –

Tutto il tanto tempo passato in casa, in una realtà oggettivamente nuova e straordinaria per quasi tutti, tranne la generazione che può ancora ricordare le ristrettezze della II guerra, indurrà certamente molti a rivedere la propria vita, nella consapevolezza che qualcosa di imponderabile governa tutti noi, al di là della volontà del singolo.

Per quasi tutti, escludendo gli over 75 per i motivi sopra ricordati, tutto quello che sta accadendo rappresenta una frustata alle proprie certezze, molto spesso effimere.

Quanti di noi hanno preso coscienza, giorno dopo giorno, che non siamo così artefici della nostra vita, che ogni accadimento quotidiano è sì il risultato di quanto ci siamo prefissati, ma che tutto può essere sovvertito in un attimo….

Sicuramente per le generazioni più giovani il momento attuale rappresenta una lezione alla quale non erano preparati, scevri ancora dalle delusioni e dagli ostacoli che la vita, inevitabilmente, ci riserva, e delle quali chi ha qualche anno in più è oramai consapevole.

Ci viene raccontato, dai servizi televisivi, dagli articoli dei quotidiani, dai racconti di chi è in prima linea, che tutto questo stato di cose porterà ad una rivisitazione dei rapporti interpersonali, migliorandoli. Come se l’aver sofferto, sopportato e convissuto, tutti in egual maniera, il modo di vivere imposto dalle misure di precauzione, ci accomunerà in una umanità basica.

Chi non vorrebbe sperare in una evoluzione con siffatte caratteristiche…

Quanto ci conforta, mentre stiamo male, pensare in un domani nel quale staremo meglio?

Quanta carica emotiva, quanta adrenalina, quanta buona volontà riusciamo ad esprimere, sapendo di ricevere un sorriso, una carezza, un qualcosa che appaghi il nostro bisogno di scambio emozionale, di calore umano, di tutto quello che è alla base del nostro essere uomini?

Sicuramente la lezione più grande la riceveranno i giovani, figli di una generazione che ha dato loro tutto, spesso senza riserve e soprattutto senza far pesare loro eventuali sacrifici alla base del loro benessere, pensando che l’idea del male, del brutto, la tristezza, l’indigenza dovessero esser loro risparmiati, per non creare eventuali traumi psicologici adolescenziali….

Ci sono genitori che non parlano ai loro figli della malattia, della morte, della povertà, perché possano esser preservati il più a lungo possibile dalle bruttezze della vita.

Adesso che cosa gli avranno raccontato, dovendoli obbligare a rimanere in una casa asettica perché fuori era brutto e sporco… che i loro nonni erano fragili e che potevano portargli malattie?

Forse avranno dovuto raccontargli la verità, e spiegargli che la vera vita è fatta di… tutto.

E quindi ci sarà senz’altro chi beneficerà di questa “remise en forme” dell’umanità.

Per gli altri chissà, forse saremo tutti più vicini, più uguali gli uni agli altri, avremo tempo per confrontare le nostre esperienze, chi avrà patito di più e chi meno, ci sentiremo accomunati dalla guerra contro un unico nemico.

O forse ci guarderemo tutti di traverso, ipotizzando nel passante più prossimo l’idea di un ipotetico untore, portatore di chissaché, esasperando un già innato senso di “mors tua vita mea”…

In questi giorni di “libertà compromessa”, di forzatura dei nostri comportamenti, assoggettati da altri al bene comune, è apparso chiaro come l’educazione, la cultura, il senso della collettività siano patrimonio da mettere sotto tutela…

Così come è vero che la maggior parte delle persone si è adeguata alle pesanti regole imposte dalla distanza sociale, un sempre troppo numeroso nucleo di egoisti si è mostrato in tutto il suo menefreghismo. Non si spiegherebbe altrimenti l’elevatissimo numero di persone fermate e contravvenzionate per l’inosservanza delle restrizioni. Positivamente però questi atteggiamenti hanno unito i primi contro gli altri, in una sorta di corporazione per il rispetto della libertà altrui, e quindi della propria.

La visione di questi comportamenti sarà il secondo interrogativo, dopo la risoluzione dell’emergenza sanitaria, che dovrà essere affrontato da tutti noi, che ci vedrà soggetti attivi di atteggiamenti istintuali che metteranno a nudo la vera anima dell’essere umano e che, grazie alle moderne conoscenze, potrà essere studiata, monitorata e possibilmente educata per le nuove esigenze che ogni epoca richiede.

Laura Frustaci