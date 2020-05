Coronavirus – Mille virus al minuto nelle goccioline se parlate –

Uno studio di un gruppo di ricercatori americani del National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Institutes of Health, Bethesda, MD, pubblicato su Pnas, conferma che le goccioline (droplets) prodotte parlando hanno un ruolo significativo nella trasmissione della Covid-19 (Corona virus disease -19).

I recenti esperimenti fatti dagli scienziati dimostrano infatti che parlando si producono migliaia di goccioline al secondo, sembra 2600, che possono contenere microrganismi patogeni (come il Sars-Cov2) che si trovano nelle vie respiratorie.

Philip Anfinrud, Adrian Bax e colleghi utilizzando la luce laser (e sfruttando il processo di scattering e cioè l’interazione tra due particelle che provoca la deviazione delle loro direzioni di moto), hanno studiato il comportamento delle minuscole goccioline che, una volta uscite dalla bocca, parlando, persistono nell’aria per alcuni minuti.

Hanno stimato, inoltre, la velocità media di diffusione per droplets di circa 4 micron, la grandezza media delle goccioline sospese nell’aria, che si sono rimpicciolite dal 20 al 34% a causa dell’evaporazione della parte acquosa, rispetto ai 12-21 micron di quelle appena emesse.

Facendo i calcoli, Anfinrud e colleghi hanno stimato che durante un discorso fatto a voce piena per un minuto possono uscire dalla bocca più di mille virus racchiusi in goccioline che aleggiano nell’aria per otto minuti ed anche di più. Un risultato inquietante che suggerisce che il solo parlare in modo normale, in un ambiente chiuso, può rappresentare un serio rischio di trasmissione virale.

Rita Lena