Coronavirus – Non siamo spaghetti e mandolino –

Siamo proprio all’inizio della cosiddetta fase 2 dell’emergenza covid19, ed ogni considerazione, ogni bilancio è tassativamente prematuro e poco degno di serietà o valore statistico.

Stiamo guardando con curiosità ai resoconti di ogni telegiornale per capire come ci stiamo comportando, se riusciamo ad applicare a noi stessi quelle regole di comportamento che ci vengono richieste, per poter cominciare a riprenderci, un po’ per volta, uno spazio di libertà; o se sarà bastato così poco per aver dimenticato tutto, in funzione dei nostri egoismi e delle spicciole esigenze di ciascuno.

Nei prossimi giorni sarà messo sotto esame l’andamento dei contagi e delle sue conseguenze, per decidere la vita che ci aspetta. Ma sarà al contempo l’occasione per valutare il grado di civiltà di un popolo, della sua maturità.

Tra le valutazioni che sono state compiute nella prima fase da parte di ogni Paese raggiunto dal contagio, la rigidità delle misure coercitive messe in campo, ed i conseguenti comportamenti rigorosi dei cittadini, si sono evidenziati quelli che sono ormai dei luoghi comuni: i tedeschi sono più disciplinati, i popoli asiatici sono dei soldatini obbedienti all’establishment, gli inglesi sono stati arroganti e l’hanno pagata, i francesi presuntuosi, e via dicendo.

Noi, come ogni stereotipo che ci racconta, abbiamo messo in campo provvedimenti ora esagerati, ora semplicistici e poco professionali, e via discorrendo, disegnando il solito quadretto degli spaghetti e del mandolino. Ben presto però un organismo superiore a tutti questi qualunquismi, un virus di sovrumana potenza, ha messo tutti a tacere, e a collocare i provvedimenti messi in campo dal nostro Governo come un esempio da seguire o copiare.

E’ tutta un’esperienza nuova, tutte le norme, le pratiche mediche ed i comportamenti individuali sono dettati da regole di umano buon senso, nulla del passato ci può fornire esperienze cui riferirsi, e nessuno ha più ragione di un altro.

Alla lunga, i risultati conseguiti da ogni singolo Paese diranno quale pratica è stata migliore dell’altra, e quale popolo sarà stato più virtuoso dell’altro.

Sarebbe così bello, in quest’occasione, prenderci qualche piccola rivincita morale, toglierci qualche sassolino chiamato mafia, corruzione, spaghetti e mandolino che sempre portiamo nelle nostre scarpe, quando percorriamo percorsi di fianco ad altri popoli.

Sarebbe proprio bello che gli italiani del terzo millennio venissero in qualche maniera riaccostati ai loro antenati che so, del Rinascimento, delle scoperte geografiche, degli inventori, e di tutti coloro che continuano a dare colore all’immaginario collettivo del nostro Paese, dimostrando che anche in questa tragica circostanza, nella quale ogni Paese colpito può venire schiantato, noi riuscissimo, come peraltro è sempre accaduto in passato, a risollevarci, anche per merito del nostro estro, delle nostre capacità di reiventarci, e del nostro rispetto un po’ casareccio delle regole.

In fondo è questa la caratteristica che ci rappresenta, nostro malgrado, all’estero. Facciamone un punto di forza, diamogli dignità, piuttosto che deriderne.

Se i risultati saranno positivi, quelli che gli altri consideravano le nostre macchiette ridicole diventeranno, chissà, un modello di riferimento. Forse capiranno che, ad essere soltanto soldatini obbedienti e disciplinati, non si diventa né Leonardo, né Dante Alighieri, né Michelangelo.

Laura Frustaci