Coronavirus – Se non vuoi essere tracciato da Immuni, resti a casa –

Nella previsione delle riaperture delle attività produttive e personali, la comunità scientifica e le autorità governative sono alla ricerca delle più svariate soluzioni applicabili ad ogni specifica esigenza.

Correttamente, si deve gettare uno sguardo verso chi ha più esperienza, avendo subìto le conseguenze dell’epidemia prima di noi, ed ha saputo porre in atto provvedimenti che sono riusciti a debellare, speriamo definitivamente, il virus e la sua contagiosità.

Prima di tutto il rispetto e l’applicazione ferrea delle restrizioni, che hanno portato indubbiamente all’accorciamento dei tempi per il confinamento dell’espansione del contagio.

In paesi dove, quando si dettano le regole, non si va alla ricerca di ogni scappatoia per arginarle (a dispetto di chi, poi?), i richiesti 14 giorni di isolamento, rigido, senza opzioni jogging, cane, spesa, lavoro, e tante altre, si è risolto il problema velocemente, e l’unica variabile incombente è solamente quella del contagio di ritorno, che forse per colpa di altri paesi meno rigorosi gli toccherà subire.

Nei Paesi occidentali, dove sbandieriamo con tanto immeritato orgoglio l’applicazione di ideali moderni, libertari, culturalmente evoluti, che ci consentono lo svolgimento di una quotidianità all’insegna del libero arbitrio, norme tanto restrittive le avremmo sicuramente mal sopportate, se non addirittura rifiutate, con i pesantissimi risultati che ad ogni bollettino quotidiano del bilancio di contagiati e deceduti ci vengono sbattuti in faccia.

Ora è il momento nel quale tutti scalpitiamo per riprenderci la nostra vita, perché si affacciano realtà che vogliamo rappresentare come forse più drammatiche della malattia stessa. L’economia innanzitutto, con tutte le conseguenze che lo stop subìto porta con sé; le ansie, la depressione, tutte le mille sfaccettature psicologiche o addirittura psichiatriche scatenate dallo stare chiusi in piccoli ambienti e dalle convivenze oltremisura forzate; il proprio benessere fisico, costretto ad una inattività innaturale. Tutto vero e giusto, ma di fronte all’alternativa malattia grave/forse morte (non dimentichiamoci mai che solo in Italia siamo arrivati a 25.000 deceduti, e proseguiamo con un aumento di circa 500 morti al giorno) l’imposizione ed il conseguente rispetto di regole forti, ma risolutive per il bene di tutti noi, le avremmo potute sopportare ed auspicare.

E nella stessa ottica, nella fase attuale della ricerca delle migliori strategie per la ripresa di ogni attività, andrebbero accettate senza storcere troppo il naso soluzioni utili per evitare una nuova diffusione del virus.

Una di queste strategie è l’utilizzo dell’applicazione “Immuni”, che ha portato grandissimi risultati nei Paesi nei quali è stata adottata.

Ma già si levano scudi sui risvolti negativi che la tracciabilità delle persone potrebbe comportare. Tutte le dietrologie possibili sono l’argomento del giorno. E quindi porterebbe a svilirla nelle sue potenzialità, pur di essere una scelta autonoma, senza il monitoraggio GPS, etc.

Una edulcorazione delle virtualità che porterebbero a renderla pressoché inutile e priva dei suoi indiscutibili vantaggi, se invece fosse applicata correttamente.

Proprio non riusciamo, neppure per un breve periodo, a fare a meno di arrogarci sentimenti di supponenza, di esagerato soggettivismo, di ragionare sempre “pro domo mea”.

Se, in questa fase, l’utilizzo dell’applicazione viene ritenuta essenziale, deve essere applicata in maniera corretta, punto.

A tutti i paladini del rispetto della privacy, e di tutte le altre dietro psicomotivazioni, venga detto: Per un periodo – breve – della tua vita, DEVI, se vuoi uscire di casa, usare l’applicazione IMMUNI così come è stata congegnata, e nessuno ti vuole ledere alcun diritto.

Ma, se esci , devi poter garantire alle persone che incontrerai la tua integrità fisica, e viceversa. Per non aggravare vieppiù né le strutture sanitarie del tuo Paese, ma soprattutto il già tragico bilancio di vittime che ancora dobbiamo sopportare e piangere.

Laura Frustaci