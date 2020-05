Coronavirus – Unità, e prendiamo esempio dalle donne –

Da quando è iniziata questa tragedia collettiva, di cui sentiamo concretamente gli effetti ormai da ben più di due mesi, ci siamo abituati a conoscere personaggi del mondo scientifico divenuti, per la nostra tranquillità soggettiva, dei punti di riferimento cui aggrapparsi. Scienziati, infettivologi, epidemiologi, virologi, i cui volti sono entrati così tante volte nelle nostre case al punto di renderli famosi come personaggi dello star system.

E come tutti i personaggi famosi, sebbene loro malgrado (sigh!), abbiamo ormai imparato a conoscerne i tratti: c’è quello che parla in modo comprensibile, c’è quello antipatico ma dotto, c’è l’ottimista e c’è il pessimista, c’è persino quello affascinante, e via dicendo.

In questo lungo periodo si è potuto capire come anche nel mondo scientifico si evidenzino quelle piccole miserie umane, che si palesano come invidia, rancore, desiderio di visibilità e, all’opposto, senso della misura e della pacatezza.

Si è visto come le dichiarazioni spesso siano diversificate da affermazioni apparentemente contraddittorie, quasi a voler lasciare impresso nella mente di chi ascolta una parola chiave identificativa dell’esperto di turno.

Fortunatamente però ci si affida ad uno staff scientifico di riferimento, per il coordinamento dell’azione governativa, e che correttamente si esprime in maniera univoca, al fine di fornire indicazioni precise e puntuali, per quanto possibile, e non soggette ad interpretazioni personali.

Ma, come in tutti i campi in cui l’uomo può mettere in mostra le proprie capacità, c’è chi, alla ricerca di un pizzico di notorietà, coglie questo momento per esprimere opinioni discordanti da quelle ufficiali, sapendo di poter fare breccia su ogni individuo che, in questo momento di difficoltà, ascolta tutto ed il contrario di tutto, speranzoso che qualcuno trovi per noi la pozione magica che desidereremmo!

E questa è storia vecchia, niente di nuovo sul fronte! Fa certo male, e stavolta più male, constatare come ci sia chi riesca a speculare su un avvenimento tragico di tali dimensioni, solo per un pizzico di notorietà e di comparsate televisive.

Per contro, e per fortuna, negli ultimi giorni si stanno concretizzando importanti iniziative volte a pianificare attività di studio, ricerca ed elaborazione di progetti, che coinvolgono tutto il contesto scientifico mondiale.

Guarda un po’, promotori dell’iniziativa che ha tutte le caratteristiche per diventare la punta di diamante di tutti i progetti in itinere: due donne!

Fabiola Gianotti, Direttrice del CERN, ed Ilaria Capua (nella foto), Direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’University of Florida.

Dimostrazione plastica di come il senso concreto delle cose della vita sia appannaggio, perlopiù, di teste pensanti di sesso femminile.

Questa pur banale considerazione discende non già per velleità di rivendicazione di genere, ma per rimarcare la concretezza di chi, oltre ad essere scienziato affermato e capace – come e quanto coloro di cui sopra – è anche mater familias, con tutto quel che ne consegue, svolgendo quelle attività quotidiane considerate di rango inferiore, ma indispensabili per la vita di tutti i giorni e che sviluppano quel senso pratico indirizzato sempre alla soluzione dei problemi, di qualsiasi natura essi siano.

Al contempo, sono anche portatrici di idee così coinvolgenti, innovative e forse risolutive per il problema sanitario che ci affligge.

A casa nostra, donne sono le ministre Bonetti ed Azzolina, prime firmatarie della petizione “Staffetta democratica” che, proponendo attività scolastiche di recupero nella prossima stagione estiva, si dà come obiettivo di diminuire il gender gap che si è inevitabilmente creato a sfavore delle donne, che hanno sulle proprie spalle il peso dell’accudimento dei figli in tutto il periodo di chiusura delle scuole, dapprima per i vari lockdown, e ancora dopo, per tutto il periodo estivo.

Le donne lavoratrici (quasi tutte, oggigiorno) avranno già attinto a tutto quello che sarà stato loro concesso: congedi per ferie, per malattia, loro o dei figli, per esigenze di studio, permessi insomma di ogni genere, a causa del protrarsi della quarantena. Se in estate potessero riprendere in mano quella posizione lavorativa precedentemente posseduta, o magari anche potersi concedere qualche momento di riposo, sarebbe un giusto riconoscimento al tanto impegno profuso.

Quindi ora è il momento della serietà, da parte di tutti.

Del singolo cittadino, che con il suo comportamento potrà determinare l’andamento dei contagi. Della comunità scientifica, che dovrà trovare un trait d’union nella attività di ciascuno di loro, scevro da manie di protagonismo, ma che possa portare all’unico risultato importante per tutti, e cioè la risoluzione della pandemia.

E infine, ma non ultima, delle istituzioni, che finalmente mettano da parte i singoli interessi partitici ed agiscano in nome di quella Politica pura, ispirata, romantica e degna, volta solo e soltanto alla res publica ed al suo bene.

Laura Frustaci